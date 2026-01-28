Decreto flussi, click day per i lavoratori del turismo

Il ministero dell’Interno ha reso note le date dei prossimi click day relativi al decreto Flussi per le domande d’ingresso in Italia per il triennio 2026-2028. L’invio delle istanze è differente per ciascuna categoria di seguito indicata: il 9 febbraio (ore 9.00) per il lavoro subordinato stagionale turistico; il 16 febbraio (ore 9.00) per il lavoro subordinato non stagionale (modello B2020).

Il Viminale ha sottolineato che sarà data di conseguenza priorità all’istruttoria delle domande di nulla osta relative all’ingresso di lavoratori stagionali e, successivamente, a quella afferente ai lavoratori subordinati non stagionali.

I tempi previsti di rilascio dei nulla osta sono di 20 giorni per gli stagionali , 60 giorni per i subornati non stagionali.