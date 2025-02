Decreto flussi, click day per i lavoratori del turismo

Scatta un nuovo calendario di click day relativo al decreto flussi per assumere lavoratori stranieri extra Ue. Mercoledì 5 febbraio è la prima data per la presentazione delle domande per i lavoratori subordinati non stagionali; venerdì 7 febbraio sarà la volta di colf, badanti e assistenze socio-sanitarie, mentre mercoledì 12 febbraio possono essere presentate le domande per gli stagionali nel turismo (70% di quote). Per il restante 30% di quote del settore turistico-alberghiero è programmato un altro click day il giorno 1° ottobre 2025.

Gli ingressi ammessi per l’anno in corso sono 191.450, così ripartiti: 110mila lavoratori subordinati stagionali; 70.720 lavoratori subordinati non stagionali e 730 lavoratori autonomi. A questi vanno aggiunti 10mila ingressi in via sperimentale per lavoratori stranieri addetti all’assistenza familiare o socio-sanitaria.

Ad oggi, secondo quanto riportato dal Sole24Ore, le domande precaricate e corredate dalla documentazione completa sono circa 160mila, ovvero un numero minore degli ingressi previsti per il 2025.