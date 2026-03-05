Delta affida a Matt Long i mercati Europa e Africa

Delta Air Lines ha nominato Matt Long come nuovo managing director alliances Europe & Africa. I due continenti continuano a essere regioni strategicamente importanti, che generano una percentuale significativa della domanda di voli a lungo raggio e dei ricavi premium di Delta.

Matt guiderà il coordinamento delle iniziative commerciali, operative e di customer experience in 35 mercati europei e africani, lavorando a stretto contatto con i team Delta nella regione e i partner di joint venture di Air France-Klm e Virgin Atlantic, per sostenere le ambizioni commerciali a lungo termine della compagnia aerea. Contribuirà inoltre a definire i principali progetti di modernizzazione negli hub chiave di Delta ad Amsterdam, Parigi Charles de Gaulle e Londra Heathrow, promuovendo al contempo la trasformazione della customer experience in Europa e Africa.

Il network transatlantico di Delta conta ora più di cento voli giornalieri in Europa e Africa, comprese nuove rotte come quelle da Seattle per Roma e Barcellona, da New York-Jfk per Olbia, Malta e Porto, e da Atlanta per Marrakech, in aggiunta ai collegamenti potenziati per Accra e Lagos.

«Matt è un leader collaborativo e lungimirante, con una profonda conoscenza del nostro business globale e delle partnership che alimentano il successo di Delta», ha affermato Perry Cantarutti, senior vice president alliances international.