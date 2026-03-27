Delta volerà da maggio sulla Roma-Seattle

Da Roma alla West Coast: Delta Air Lines lancerà un nuovo collegamento nostop dalla Capitale per Seattle a partire dal 7 maggio 2026. Il volo sarà operato quattro volte alla settimana con un aeromobile di ultima generazione Airbus A330-900neo. Seattle diventerà così la sesta destinazione servita da Delta dall’Aeroporto di Roma Fiumicino, dopo New York-Jfk, Atlanta, Boston, Detroit e Minneapolis.

Da Roma il volo decollerà alle 12:20, con arrivo a Seattle alle 15:20 (frequenze di lunedì, martedì, giovedì e sabato). Da Seattle la partenza è alle 13:55, con arrivo a Roma alle 10:10 (+ 1 giorno). In questo caso si vola di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

«L’Italia è sempre stata centrale all’interno del network transatlantico di Delta, e Roma rimane uno dei nostri principali punti di accesso in Europa – ha dichiarato Matt Long, managing director di Delta per Europa e Africa – Con il lancio del nostro nuovo volo diretto per Seattle, apriamo un ponte tra la capitale italiana e una delle regioni più dinamiche degli Stati Uniti. Che si tratti di viaggi d’affari o di piacere, gli italiani avranno ora un accesso più agevole ai centri di innovazione, ai parchi nazionali e alla vivace scena culturale del Pacifico nord-occidentale. Questo nuovo servizio riflette l’impegno a lungo termine di Delta nei confronti dell’Italia e nell’offrire ai nostri clienti maggiore scelta, maggiore convenienza e un’esperienza di viaggio di livello davvero globale».

Nell’ultimo decennio, Delta ha lanciato voli per 28 nuovi mercati da Seattle, e opera ora da questo aeroporto fino a 180 collegamenti al giorno verso più di 60 destinazioni globali. Da Seattle, attraverso le alleanze globali Delta, i passeggeri hanno inoltre accesso a ulteriori collegamenti in Europa, Asia e America Latina.

Per i passeggeri in classe Delta One a Seattle è a disposizione la nuova Delta One Lounge, un rifugio esclusivo all’ultimo piano del Concourse A.