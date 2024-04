“Destin/azione”, al via il corso di formazione di Sl&A con l’università Luiss di Roma

Torna in una rinnovata versione del suo format il corso executive “Destin/azione”, creato da Sl&A Turismo e territorio e Luiss School of Government. Si tratta di quattro moduli in formula weekend per approfondire tutte le sfumature dei quattro macro-temi in cui è suddiviso il corso, ovvero la governance del territorio, il destination management plan, il marketing e la promozione del prodotto turistico territoriale, le nuove sfide per una destinazione turistica sostenibile.

Il corso, tra i più completi in materia di destination marketing, è pensato per chi muove i primi passi nel mondo delle destinazioni turistiche, ma anche per chi è interessato ad approfondire temi puntuali. Un corso per toccare con mano alcuni dei casi più importanti di gestione delle destinazioni, illustrati e spiegati da alcuni dei protagonisti, destination manager, professionisti e imprese.

Destin/Azione verrà ospitato all’interno del Master “Turismo e Territorio” dell’Università Luiss Guido Carli, un’eccellenza nella formazione specialistica nel turismo, giunto alla sua ventunesima edizione e caratterizzato dalla forte integrazione col mondo delle imprese. Il coordinamento del corso è affidato a Sl&a che nel settore opera da oltre 35 anni e ha un’esperienza di lavoro con più di 300 destinazioni in Italia.

Il programma formativo prenderà il via venerdì 24 maggio con un modulo intensivo, che potrà essere seguito anche in maniera indipendente dal master. È previsto che ogni partecipante possa sviluppare un proprio progetto con la consulenza a sportello dei docenti esperti.

Di fatto questa offerta formativa vuole rivolgersi ai professionisti che desiderano formarsi sul tema della gestione delle destinazioni turistiche, ai dipendenti e collaboratori delle Pubbliche amministrazioni (Turismo, Cultura, Ambiente, Programmazione) e degli Enti di promozione territoriale; ma anche a imprenditori, liberi professionisti, operatori e giovani interessati alla valorizzazione del territorio in chiave turistica.