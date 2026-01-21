Destinia acquisisce Travel Republic e Netfkights

Obiettivo: far crescere il business nel Regno Unito. Per questo la spagnola Destinia ha acquisito i marchi di viaggi Travel Republic e Netflights nell’ambito dei suoi piani di espansione nel mercato britannico. Sia Travel Republic che Netflights sono noti brand Uk, con una lunga storia e una solida base di clienti. Destinia prevede di continuare a gestire i marchi supportandoli con la propria tecnologia e piattaforma operativa.

Travel Republic ha costantemente ricevuto un feedback positivo dai clienti, che Destinia afferma di voler mantenere. «Travel Republic e Netflights hanno costruito relazioni a lungo termine con i loro clienti — sottolinea Ricardo Fernández, ceo del Gruppo Destinia – Il nostro obiettivo è mantenere il servizio e l’esperienza di prenotazione di cui le persone si fidano, supportando al contempo i marchi con i nostri sistemi e la nostra portata».

Destinia intende priorità alla continuità per i clienti e amplierà la gamma di vacanze e voli disponibili, in particolare verso destinazioni del Mediterraneo come Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Turchia, Egitto, Marocco e Tunisia, supportata da solide partnership contrattuali dirette in questi mercati.

L’acquisizione rientra nella più ampia strategia di crescita internazionale di Destinia.