Disdetta last minute? Mangia’s integra BeSafe Rate nel gestionale

Nuova partnership fra il Gruppo Mangia’s e l’azienda insurtech verticale sull’hospitality e travel BeSafe Group, che garantisce rimborsi agli ospiti anche in caso di disdetta last minute del soggiorno, proteggendoli dagli imprevisti dell’ultimo minuto.

L’esperienza di prenotazione risk free segna un nuovo passo avanti con l’integrazione del servizio BeSafe Rate nella piattaforma gestionale del Gruppo Mangia’s, proprietario di 13 resort in Sicilia e Sardegna.

Da adesso l’ospite può avvalersi della cancellazione per qualsiasi motivo documentabile sino al giorno stesso del check in e ottenere il rimborso della propria quota entro una settimana. La disdetta viene automaticamente coperta dall’assicurazione inclusa nell’offerta della struttura.

«Al via da quest’anno e quasi in contemporanea con l’aggiornamento del sito, la partnership muove dalla comune esigenza di un’attenzione sempre maggiore verso i nostri ospiti – dichiara Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s Resorts – Offriamo infatti un’esperienza booking senza preoccupazioni e digital friendly. BeSafe Rate è un servizio completamente integrato alla nostra piattaforma, in linea con l’ampio percorso d’innovazione tecnologica associato alla strategia di rebranding del Gruppo Mangia’s, volto a offrire la massima trasparenza, agilità d’uso e disponibilità di servizio in ogni momento di programmazione della vacanza. Tre valori fondamentali per il nostro Gruppo».

Il vantaggio è doppio, perché anche l’attività dell’albergatore viene tutelata. Da una parte il cliente ottiene dall’assicurazione l’importo pre-prepagato in tempi rapidi, dall’altra la struttura riceve in ogni caso l’incasso previsto e ha la possibilità di rivendere la camera disdetta. In questo modo BeSafe Rate contribuisce pure all’aumento del cashflow, grazie all’abbattimento delle commissioni di intermediazione.

Basta un clic sul sito Mangia’s: il servizio BeSafe Rate viene attivato direttamente al momento della conferma di prenotazione, includendo una polizza assicurativa per un soggiorno in serenità.

Le proprietà del Gruppo Mangia’s vanno così ad aggiungersi al network di BeSafe Group, nel quale sono presenti oltre 2.800 hotel che già utilizzano questo servizio in 14 Paesi nel mondo. Grazie alle agevolazioni della tariffa, i partner che l’hanno adottata confermano un aumento del 57% di prenotazioni prepagate e una diminuzione del 36% delle cancellazioni. Più di 400mila i viaggiatori protetti nelle strutture di popolari destinazioni come Portogallo, Spagna, Francia e Grecia, ma anche Cile, Emirati Arabi e Antille Francesi.

«La necessità di adottare un servizio come BeSafe Rate viene confermata anche da Mangia’s, gruppo che fa parte dell’eccellenza dell’ospitalità italiana nel nostro territorio e che, come noi, punta a migliorare sempre più l’esperienza degli ospiti sul fronte della sicurezza in viaggio – spiega Alessandro Bartolucci, ceo e cofondatore di BeSafe Group – BeSafe Rate è una soluzione innovativa e ormai indispensabile in qualsiasi prenotazione alberghiera, integrata direttamente nel loro gestionale, ideata per garantire coperture assicurative durante il soggiorno e rimborsi in 7 giorni in caso di cancellazione. Siamo entusiasti di poter accompagnare il gruppo Mangia’s in questa nuova fase mirata all’innovazione e all’eccellenza della guest experience».