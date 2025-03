Doha, l’aeroporto di Hamad inaugura due nuovi padiglioni

Ampliamento terminato in anticipo per l’aeroporto internazionale di Hamad (Doha), riconosciuto da Skytrax 2024 come miglior scalo del mondo, che ha ufficialmente inaugurato i nuovi padiglioni D ed E.

L’espansione consentirà all’aeroporto di aumentare la sua capacità a oltre 65 milioni di passeggeri all’anno ed è la fase finale dell’ambizioso piano di sviluppo iniziato nel 2022 con l’inaugurazione dell’Orhard, un giardino tropicale coperto di 6.000 metri quadrati.

Con le due nuove aree il terminal si estende ora su 842.000 metri quadrati, con un aumento del 14%, mentre l’aggiunta di 17 nuovi gate di contatto con gli aeromobili porta il totale a 62, quasi il 40% in più rispetto a prima, garantendo una maggiore connettività, operazioni semplificate e riducendo significativamente i trasferimenti in autobus.

L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: «L’ Hamad International Airport, è più di una porta d’ingresso: è un pilastro vitale per la crescita e la connettività globale del Qatar. Siamo orgogliosi di aver consegnato questo importante sviluppo prima del previsto. Non si tratta solo di aumentare la capacità, ma di rafforzare l’intero network di Qatar Airways, migliorare la resilienza operativa e sostenere la crescita economica del Qatar in linea con la Qatar National Vision 2030. Questo sviluppo ci permette di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei viaggi globali, rafforzando al contempo la posizione del Qatar come hub leader dell’aviazione».

In particolare, i nuovi padiglioni sono dotati di sistemi di imbarco autonomo all’avanguardia, che semplificano il processo per un viaggio più veloce ed efficiente. La tecnologia intelligente consente una rapida verifica dei documenti, riduce i tempi di attesa e garantisce una transizione fluida dal terminal all’aeromobile.

Grazie all’aumento della capacità dei gate e all’ottimizzazione delle operazioni di volo, l’aeroporto può ospitare un maggior numero di vettori internazionali e offrire più rotte dirette verso le principali destinazioni globali.

Per il comfort dei passeggeri, a disposizione ora una più ampia selezione di punti vendita premium e di brand di ristorazione globali ,con posti a sedere progettati in modo ergonomico. Con l’espansione il Qatar Duty Free presenta oltre 10 nuovi punti vendita al dettaglio e locali per la ristorazione, aumentando lo spazio commerciale dell’aeroporto di 2.700 metri quadrati.

I padiglioni D ed E sono progettati per soddisfare la certificazione Gsas 4-Star Design & Build e con l’obiettivo di ottenere la certificazione Leed Gold. Nelle nuove aree sono state applicate soluzioni innovative per la gestione dell’acqua con strategie ottimizzate per il comfort termico, rafforzando l’allineamento dell’aeroporto agli obiettivi globali di sostenibilità.

Focus anche sull’accessibilità, con l’applicazione di principi di progettazione universali che garantiscono un’esperienza senza soluzione di continuità per tutti i viaggiatori.

Anche l’atrio centrale dello scalo è stato ampliato per migliorare il flusso dei passeggeri e l’efficienza operativa, mentre il portfolio di negozi e ristoranti è stato potenziato con una serie di brand di lusso globali e un’ampia offerta di cibo e bevande.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Qatar Airways