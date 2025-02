Dubai, record aeroporto: 92,3 milioni di passeggeri nel 2024

Nuovo record per l’Aeroporto internazionale di Dubai che registra 92,3 milioni di viaggiatori transitati nello scalo durante il 2024. La performance dello scalo è stata guidata da una crescita sostenuta lungo tutto l’arco dell’anno, culminata in uno straordinario ultimo trimestre con dicembre che è risultato il mese più trafficato dell’anno (8,2 milioni di passeggeri transitati).

La cifra raggiunta supera in modo significativo le previsioni ottimistiche dell’aeroporto stesso, e va oltre il precedente record di 89,1 milioni raggiunto nel 2018. Lo scalo, con collegamenti verso 272 destinazioni in 107 Paesi serviti da 106 compagnie aeree internazionali, è uno degli aeroporti più collegati al mondo e, sempre nel 2024, ha registrato 440.300 voli, con un aumento del 5,7%, un fattore di carico del 78,1, e una crescita marginale dello 0,3%.

Quello del 2024 è un risultato eccezionale che segna un intero decennio primeggiato dal Dubai International nella classifica degli aeroporti internazionali più trafficati al mondo, con più di 700 milioni di viaggiatori totali su più di 3,3 milioni di voli, secondo i dati dell’Airports Council International.

Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti (Eau) e sovrano di Dubai, ha dichiarato: «Dubai International è una storia di successo globale che riflette la capacità degli Emirati Arabi Uniti di trasformare ambizioni audaci in realtà. Costantemente classificato come l’aeroporto più trafficato al mondo per i passeggeri internazionali, il suo record annuale di traffico passeggeri di quest’anno è una testimonianza dell’incessante ricerca dell’innovazione e dell’eccellenza che continua a plasmare il progresso degli Eau. I nostri investimenti sostenuti per migliorare le capacità dell’aeroporto contribuiscono alla nostra capacità di raggiungere obiettivi ambiziosi come quello della Dubai Economic Agenda D33 di diventare uno dei primi cinque hub logistici del mondo e di raddoppiare il commercio estero espandendo i collegamenti con 400 nuove città a livello globale».

Oltre alla gestione dell’altissimo numero di passeggeri, l’aeroporto ha governato ottimamente la mole degli 81,2 milioni di bagagli con un tasso di successo del 99,45%, ovvero solo 5,5 bagagli gestiti male ogni 1.000 ospiti, battendo lo standard internazionale di 6,9 bagagli per 1.000 ospiti riportato da Sita; ottimizzati anche i tempi di attesa dei passeggeri al controllo passaporti in partenza, con il 99,2% degli ospiti che ha atteso meno di cinque minuti.

Non solo passeggeri, l’aeroporto segna il record delle 2,2 milioni di tonnellate di merci trasportate nel 2024, con un netto aumento del 20,5% rispetto allo scorso anno, quando l’hub aveva registrato 1,8 milioni di tonnellate di merci all’anno.

Guardando al futuro, l’hub si prepara a raggiungere la pietra miliare di 100 milioni di ospiti annuali entro il 2027, grazie anche ad investimenti per da 35 miliardi di dollari in un progetto di restyling ed efficientamento che porterà l’aeroporto di Dubai ad essere ponte globale tra mercati e culture, oltre che hub per la connettività e l’innovazione.

A questo proposito, Paul Griffiths, ceo di Dubai Airports, ha dichiarato: «Questo mega-progetto ci darà l’opportunità di incorporare le più recenti idee di progettazione aeroportuale del XXI secolo, acquisite grazie alla fornitura dei migliori servizi agli oltre 700 milioni di clienti che sono passati da Dxb nell’ultimo decennio. Faremo in modo che l’esperienza acquisita in 10 anni come aeroporto internazionale più grande del mondo renda Dubai una destinazione ancora più interessante».