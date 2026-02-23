Dubai sfiora i 20 milioni di turisti internazionali in un anno

Nuovo ragguardevole traguardo raggiunto da Dubai che nel 2025 ha fatto registrare 19,59 milioni di visitatori internazionali, segnando una crescita del 5% rispetto ai 18,72 milioni del 2024. Sono i dati diffusi dal Dubai Department of Economy and Tourism (Det), che certificano il terzo anno consecutivo di risultati record per l’Emirato.

Il 2025, infatti, si è chiuso con un traguardo storico: per la prima volta Dubai ha superato i 2 milioni di visitatori in un singolo mese, registrando 2,04 milioni di arrivi a dicembre (+6% su base annua), dopo il precedente primato di gennaio (1,94 milioni).

Numeri raggiunti grazie a una strategia di mercato sviluppata insieme agli stakeholder locali e a oltre 3mila partner internazionali, che di fatto ha rafforzato il posizionamento di Dubai sia nei mercati tradizionali sia in quelli emergenti. Oltre all’incremento dei flussi turistici, l’emirato ha attratto nuovi residenti, investitori e imprese.

«Guidata da una leadership visionaria – osserva Issam Kazim, ceo di Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Visit Dubai) – la performance record di Dubai in termini di visitatori internazionali testimonia la fiducia globale nella destinazione e l’efficacia delle politiche allineate con la Dubai Economic Agenda, D33, nonché la forza collettiva delle partnership tra settori e comunità che definisce la nostra città. Guardando al futuro, le nostre priorità saranno continuare a rafforzare la competitività globale di Dubai attraverso l’innovazione digitale e offrire esperienze eccezionali agli ospiti in ogni punto di contatto, forti dello slancio derivante dal superamento della soglia dei 2 milioni di visitatori in un singolo mese a dicembre. In collaborazione con stakeholder pubblici e privati, restiamo impegnati in investimenti sostenuti in capacità ricettiva, sviluppo infrastrutturale e iniziative volte a rendere Dubai la migliore città al mondo da visitare, in cui vivere e lavorare».

Nel 2025, l’Europa occidentale si conferma primo bacino di provenienza con 4,10 milioni di arrivi (21%). Inoltre, per l’immediato futuro, la destinazione toccherà la soglia record delle 154mila camere distribuite in 827 strutture, che posizionano Dubai ai vertici globali per capacità alberghiera, superando città come Bangkok, New York, Parigi e Singapore.