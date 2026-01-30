È ancora Giapponemania: oltre 42 milioni di arrivi nel 2025

I turisti di tutto il mondo sono sempre più pazzi per il Giappone, lo confermano (oltre all’allarme overtourism) anche i numeri forniti della Japan National Tourism Organization (Jnto): nel 2025 i visitatori stranieri hanno raggiunto quota 42.683.600 tagliando un nuovo record, con una crescita del 15,8% rispetto all’anno precedente.

E gli italiani ne rappresentano un buon numero con 309.400 arrivi nel 2025, in aumento del 34,6% rispetto all’anno precedente: il secondo incremento più alto in Europa dopo la Spagna (34,7%).

Il Giappone già da qualche anno è entrato stabilmente nella lista dei desideri dei nostro vacanzieri, in cima alle scelte per i viaggi di nozze, ma anche tra i preferiti per semplici vacanze e sono sempre di più a scegliere di visitare le bellezze del Paese del Sol Levante, dove Tokyo si conferma la meta protagonista e la più visitata con oltre il 95% degli italiani che la scelgono come tappa. Al secondo posto Kyoto, che si ferma al 73%.

La cosmopolita Tokyo è anche una delle città più cool del pianeta, che unisce il fascino della tradizione e della creatività, e seduce i giovani viaggiatori affascinati dal suo ritmo veloce e da una cultura diversa. Un’indagine del Governo Metropolitano di Tokyo (pubblicata nel 2025) rileva una forte presenza di giovani italiani, ventenni seguiti dai trentenni, di questi l’85% viaggia per turismo e tempo libero, e il 65% è alla prima visita.

I quartieri più amati dai ragazzi? Shibuya, Akihabara e Ginza: qui si passa dal glamour, all’elettronica, dalle boutique esclusive di lusso, all’incrocio più trafficato del mondo.

UN’OFFERTA RICETTIVA CHE SI RINNOVA

A rendere l’esperienza ancora più “su misura” è l’ospitalità: Tokyo continua ad ampliare la propria offerta alberghiera con nuove aperture pensate per accontentare stili di viaggi diversi, dal city break all’esperienza luxury.

Nel 2026 sono in previsione le aperture di nuovi hotel, tra cui l’atteso debutto del Waldorf Astoria Tokyo Nihonbashi, primo della catena in Giappone, pronto a portare in città un nuovo accento di eleganza e comfort.

Sono inoltre in programma nuove strutture ricettive in quartieri come Hibiya, Takanawa,Shibuya-Ebisu, Oimachi e Asakusa. Un’espansione che amplia le possibilità di soggiorno e rende ancora più immediato l’accesso alle esperienze culturali, gastronomiche e turistiche della capitale.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Jnto