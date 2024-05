E ora a Miami arrivano anche le Aston Martin Residences

Anche Aston Martin scende nel campo dell’immobiliare di lusso puntando su Miami, come optato dalla maison di moda italiana Dolce & Gabbana.

La famosa storica casa automobilistica britannica, la preferita di James Bond, porta il suo iconico marchio e la maestria del suo design in una delle località più suggestive e ambite degli Stati Uniti con la realizzazione delle Aston Martin Residences Miami, in collaborazione con la società immobiliare G&G Business Developments.

Gli appartamenti, sul famoso lungomare di Miami, al 300 di Biscayne Boulevard Way, tutti già sold out, sono stati progettati dal team di design di Aston Martin in collaborazione con l’architetto Rodolfo Miani e sono racchiusi in un edificio a forma di vela che offre una vista panoramica mozzafiato sulla baia di Biscayne.

Tra le caratteristiche principali dell’edificio, porte con maniglie artigianali Aston Martin e una grande area dedicata ai servizi tra 52° e il 55° piano della costruzione collegata da una monumentale e suggestiva scala in vetro.

Tante le amenity: un centro fitness su due livelli che si affaccia sull’Oceano, una galleria d’arte, due cinema, un simulatore virtuale di golf, un business centre con una sala conferenze, uno spazio giochi dedicato ai bambini nonché una Spa con servizi completi, un salone di bellezza e un parrucchiere.

Una splendida piscina a sfioro con vista panoramica sulla Baia di Biscayne e sullo scintillante paesaggio urbano di Miami è situata nel cuore del condominio, al 55° piano, con una zona arricchita da vasche idromassaggio e cabine riservate, nel piano anche uno sky bar e una lounge extralusso, oltre a un ristorante, sale da ballo e sale da pranzo private.

Per i residenti che desiderano arredare il proprio lussuoso appartamento, sempre a marchio Aston Martin, è stata creata una collezione di tre stili di interni su misura appositamente progettati e sviluppati.

«Unendo un’estetica di design accattivante con uno dei luoghi più idilliaci della città, su uno degli ultimi appezzamenti del lungomare di Miami, il lussuosissimo Aston Martin Residence aggiunge ulteriore particolarità al già espressivo skyline di Miami. Riteniamo che questo progetto stabilisca un punto di riferimento per il design residenziale di lusso in tutto il mondo – ha dichiarato Marek Reichman, executive vice president and chief creative officer della casa automobilistica – Il nostro linguaggio di design si basa sulla bellezza, sulla naturalezza e sull’autenticità dei materiali. Aston Martin Residences Miami si rivolge a persone che apprezzano la qualità e la maestria più raffinate, che amano la sensazione di qualcosa che è senza tempo».

All’interno del complesso, sette attici, tutti dotati di piscine private e ampie terrazze, oltre a una serie di ampie residenze da una a cinque camere da letto e duplex. Il fiore all’occhiello è la triplex penthouse che si estende su un totale di 27.191 metri quadrati di spazio abitativo, situato all’apice della proprietà. I residenti possono anche godere di un accesso diretto al mare attraverso un esclusivo porticciolo per yacht. Un servizio di maggiordomo privato sarà a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il marchio continuerà a implementare diversi progetti di design all’avanguardia in tutto il mondo, tra questi, il complesso residenziale privato Sylvan Rock a Rhinebeck, New York, e il № 001 Minami Aoyama, la prima residenza progettata da Aston Martin in Asia.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Aston Martin