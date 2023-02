È ufficiale: Dora Paradies market manager per l’Italia di Arabian Adventures

Arabian Adventures, dmc degli Emirati Arabi Uniti parte del Gruppo Emirates, annuncia la nomina del suo primo rappresentante in Italia: si tratta di Dora Paradies, che ha assunto il ruolo di market manager dell’operatore. Una notizia che già da tempo circolava in Rete.

Con background in destination marketing, comunicazione e Mice, e con solide relazioni nel settore, oltre a una grande esperienza come rappresentante marketing e vendite per l’Italia di Expo 2020 Dubai, Dora opererà dalla sede di Milano. Nel suo nuovo ruolo, si concentrerà sullo sviluppo del business, impegnandosi a portare avanti partnership commerciali di successo e assistendo il team globale di Arabian Adventures nell’andare incontro alle tendenze italiane.

La dmc, in crescita sul mercato italiano, di pari passo con il consolidamento della destinazione Dubai, offre ai partner commerciali servizi di destinazione end-to-end per viaggi internazionali, ma anche safari nel deserto, tour della città ed esperienze negli Emirati, oltre a gestire l’organizzazione di crociere ed eventi.

Alaa AlKhatib, vice president of destination management di dnata Travel Group, a cui fa capo anche Arabian Adventures, commenta: «L’Italia è da sempre per noi un importante mercato. D’ora in avanti, vogliamo essere ancora più vicini ai nostri partner, per coltivare relazioni e costruire nuove connessioni in tutto il Paese».

Per tutte le richieste B2B di Arabian Adventures, l’azienda invita a contattare [email protected].