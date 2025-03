easyJet Holidays, il Piano green nel primo Impact Report

Un report che punta a mostrare i progressi dell’azienda compiuti per i viaggi sostenibili nel 2024. easyJet Holidays ha pubblicato il suo primo Impact Report, delineando l’impegno nel fornire vacanze brillanti a prezzi imbattibili, per renderle più sostenibili diffuse attraverso tre pilastri chiave della sua strategia ambientale, sociale e di governance (Esg), “Holiday Better”.

In questo modo easyJet Holidays mira a collaborare con organizzazioni e individui che aiutano a portare avanti questi obiettivi, combinando competenza e influenza nel settore con pensiero innovativo e capacità di problem-solving.

I tre obiettivi principali che guidano la strategia Esg sono:

Parola d’ordine certificazioni

Con l’obiettivo di rendere i viaggi più sostenibili e accessibili a tutti, easyJet Holidays sta lavorando con i partner alberghieri per ottenere certificazioni di sostenibilità riconosciute a livello mondiale per garantire che tutti i clienti possano fare scelte di vacanza migliori senza costi aggiuntivi. Oltre alla politica sul benessere degli animali annunciata a marzo 2024, easyJet holidays ha lanciato trasferimenti con veicoli elettrici in collaborazione con la sua Destination management company in Grecia e ha unito le forze con il Global sustainable tourism council per offrire un corso dedicato al turismo sostenibile per i partner alberghieri in Spagna, Grecia e Turchia. I risultati includono:

– Oltre 300 hotel che si iscrivono alla formazione sulla sostenibilità Gstc.

– Il 37% delle proprietà più vendute dai fornitori di vacanze sono certificate.

– La nuova flotta di trasferimenti elettrici a Rodi ha trasportato più di 5.200 passeggeri per 152.000 km, risparmiando l’equivalente di 27 tonnellate di Co₂e.

Creare “valore” per le comunità locali

Supportando le attività commerciali e le comunità locali, il tour operator che fa campo a easyJet cerca di massimizzare i benefici e minimizzare gli impatti negativi dei viaggi e del turismo. Concentrandosi sulle destinazioni meno note, easyJet Holidays cerca di offrire ai clienti esperienze lontane dai punti caldi del turismo urbano, offrendo al contempo una serie di benefici alle economie locali, tra cui l’occupazione per i partner locali. Tra questi, partnership con Destination management companies (Dmc) e l’introduzione della tecnologia Ai per la riduzione degli sprechi alimentari a Costa Adeje. I risultati includono:

– Riduzione del 56% degli sprechi del buffet al Bahia Principe Sunlight Costa Adeje in seguito all’implementazione della partnership Winnow Ai technology, che ha portato a un risparmio stimato di oltre 100.000 euro di cibo in un anno.

– Aumento delle entrate per il settore turistico ad Akureyri, in Islanda, in seguito al lancio di easyJet holidays lo scorso inverno, insieme a più posti di lavoro durante tutto l’anno e una riduzione della stagionalità.

– Fornire il 99% di occupazione locale per le nostre società di gestione delle destinazioni.

Partnership che fanno la differenza

Incorporando la sostenibilità nelle decisioni e nei comportamenti aziendali, il t.o. arancione cerca di guidare un cambiamento significativo all’interno del settore, dando priorità al lavoro verso soluzioni ai problemi più grandi e chiedendo di più a se stessi e ai partner nella catena di fornitura. Come parte di questo, easyJet Holidays ha stretto partnership chiave con:

– Un Tourism delle Nazioni Unite: lavora per sviluppare il primo Esg Framework specifico per il turismo, che include un sondaggio investigativo con centinaia di partner alberghieri e Dmc, che mostra il più ampio coinvolgimento delle catene di fornitura nelle pratiche di sostenibilità.

– Icrt Global: in qualità di partner fondatore dell’organizzazione non-profit, easyJet holidays fornisce supporto ai corsi di formazione Icrt Global, contribuendo a migliorare l’istruzione e la condivisione delle conoscenze sul turismo responsabile.

– Abta: lavora a stretto contatto con la principale associazione di viaggio del Regno Unito sulla sostenibilità nei viaggi e compie progressi verso obiettivi Esg comuni.

«Il nostro primo Impact Report – sottolinea Matt Callaghan, chief operating officer di easyJet Holidays – segna una pietra miliare significativa nel nostro percorso per supportare i clienti verso “Holiday Better” e, sebbene siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato finora, è chiaro che ora è il momento di fare progressi per soddisfare gli obiettivi a breve e lungo termine ed è per questo che crediamo nella necessità di velocità rispetto alla perfezione. Ci stiamo concentrando su soluzioni e partnership per rendere le nostre vacanze più sostenibili e stiamo utilizzando un’implementazione rapida per testare progetti e condividere i nostri risultati con il settore».