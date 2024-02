easyJet partner ufficiale dell’Eurovision Song Contest

easyJet “vola” all’Eurovision Song Contest. La compagnia britannica è il partner ufficiale dell’evento live musicale europeo più importante per i prossimi tre anni e trasporterà migliaia di appassionati in partenza da tutta Europa all’aeroporto di Copenaghen. Da qui i viaggiatori avranno accesso rapido e diretto alla città ospitante, Malmö in Svezia, dove quest’anno si svolgeranno le semifinali e le finali dal vivo dell’evento, il 7, il 9 e l’11 maggio, mettendo a disposizione oltre il 10% in più di posti da e per la capitale danese rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

«Non potremmo essere più orgogliosi di essere la compagnia aerea partner ufficiale dell’Eurovision per i prossimi anni – ha sottolineato Gabriella Neudecker, direttore marketing di easyJet – I viaggi offrono la rara opportunità di staccarsi dalla quotidianità e vivere completamente “quel momento”, esattamente come accade durante l’iconico Eurovision Song Contest, quando persone, Paesi e comunità si uniscono. easyJet condivide questi importanti valori e siamo felici di fare la nostra parte nel mettere in connessione le persone in tutta Europa: anche per questo siamo convinti che questa partnership sia la combinazione perfetta».

Entusiasta anche Martin Österdahl, executive supervisor di Eurovision: «Con easyJet condividiamo la passione di mettere in connessione persone e culture e non vediamo l’ora di decollare insieme, unendo la gioia della musica alla libertà dei viaggi».

La compagnia low cost, nata quasi trent’anni fa, conta oggi più di 17.000 persone, 97 nazionalità e 43 lingue parlate e possiede basi in otto Paesi europei, vola su tutte le rotte principali del Vecchio Continente, offrendo oltre 1.000 collegamenti con più di 150 aeroporti in 35 Paesi.