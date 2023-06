Eco-turismo, la lezione del 3T Boutique Hotel di Ivrea

Compie il primo anno di vita il 3T Boutique Hotel, inaugurato a Ivrea nel maggio del 2022. Nei suoi primi 12 mesi l’eco-struttura a 4 stelle, costruita secondo i principi di sostenibilità e rispetto del territorio, ha ospitato 8.100 ospiti di provenienza italiana (45% sul totale), europea (in prevalenza svizzeri, francesi, tedeschi e inglesi) e da oltreoceano, in particolare dagli Usa. Il tasso di occupazione medio è stato del 60%, con picchi del 65% e 70%, rispettivamente nei mesi di luglio e agosto 2022.

Il boutique hotel, gestito dall’hotel manager Evis Zyka, dispone di 28 camere (dai 20 ai 33 mq) e di 2 suite (33 e 36mq) suddivise in 6 categorie (Signature, Superior, Deluxe, Wellness, Prestige, Suite e Junior Suite). Il dehors bioclimatico, il lounge bar e il ristorante “XO Restaurant” guidato da Ugo Gastaldi, completano l’offerta leisure. La struttura è, inoltre, pet friendly e fornisce un servizio di e-bike.

«Nel 2022 le prenotazioni sono arrivate principalmente a ridosso della data di soggiorno, mentre quest’anno la tendenza sta cambiando dando spazio a prenotazioni in anticipo. La durata media è di notti 1.34. Stiamo attuando una strategia per prolungare la permanenza lavorando su scontistiche mirate partendo da un -5% per la seconda notte ed arrivando ad un -10% per prenotazioni di 4 notti», sottolinea Evis Zyka.

Nel primo anno si rileva un buon bilanciamento tra clientela leisure (55%) e quella business (45%). Per quest’ultima vi è un’offerta mirata con la possibilità di organizzare meeting nella business room dotata delle più moderne tecnologie (es. Flipchart interattiva Samsung) e modulabile (disposizione a platea di 30 posti oppure a ferro di cavallo/tavolo unico con 15 posti).

In merito ai canali di prenotazione, la distribuzione vede il sito proprietario incidere sul totale Crs (Central Reservation System) per un 16,11 %, insieme al Cro (diretta dal segretario di ricevimento) mentre la vendita disintermediata rappresenta quasi il 60%. .

Tra i punti di forza e distintivi della struttura emerge la grande attenzione al principio della sostenibilità. ll 3T Boutique Hotel è stato progettato con un profondo rispetto per la natura: i materiali utilizzati per la costruzione sono riciclabili al 100%. L’eco boutique hotel è antisismico e, ad esclusione del piano dedicato alle autorimesse, è realizzato completamente in legno, tramite l’utilizzo di pannelli in Xlam, una tecnica prefabbricata che rende la struttura leggera e resistente oltre a garantire un bilancio ecologico positivo.

L’impianto a pannelli solari e fotovoltaici, allineato alla rotazione solare, si occupa della produzione di energia termica ed elettrica. Al fine di ottenere la massima resa, entrambi gli impianti (solare termico e fotovoltaico) sono stati installati su due campi solari con una doppia esposizione. Nel complesso si può assumere che l’indipendenza media energetica raggiunge almeno il 30%.

All’interno è stata creata una parete di verde stabilizzato, un vero e proprio giardino verticale che aiuta a regolare la temperatura e l’umidità dell’ambiente e a purificare l’aria in modo naturale, senza emissioni di Co2. Il sistema di areazione non è condizionato, bensì climatizzato. Inoltre, sono presenti due colonnine Porsche per la ricarica elettrica delle auto.