Ectaa si allea con CzechTourism in vista dell’assemblea di Praga

In vista dell’assemblea annuale che si terrà a maggio a Praga, l’Ectaa – European Council of Travel Agencies Association ha siglato un accordo di collaborazione con il CzechTourism, l’ente nazionale per il turismo della Repubblica Ceca. L’obiettivo è rafforzare la loro cooperazione per consolidare l’appeal come destinazione di riferimento sia per il turismo di piacere che per quello d’affari.

L’ultima volta che l’Ectaa ha tenuto la sua assemblea generale in Repubblica Ceca risale a più di dieci anni fa, rendendo l’evento particolarmente significativo per approfondire i legami tra i professionisti del settore turistico europeo e i partner turistici cechi. Un incontro di alto livello che riunirà leader, decisori ed esperti del settore provenienti da tutta Europa, fornendo una piattaforma ottimale per mostrare le diverse offerte del Paese e discutere strategie per una crescita reciproca.

Con 17 siti Patrimonio Mondiale dell’Unesco, tra cui il centro storico di Praga, le città termali di Karlovy Vary, Mariánské Lázně e Františkovy Lázně (parte delle grandi città termali d’Europa) e i centri storici di Český Krumlov e Telč, il Paese offre molteplici opportunità per la programmazione di pacchetti turistici delle agenzie di viaggi europee.

Un accordo che mira anche a consolidare il traffico di visitatori: nel 2024, la Repubblica Ceca ha accolto circa 22,8 milioni di turisti, superando i livelli pre-pandemia e dimostrando un forte appeal della destinazione.

«La Repubblica Ceca – ha sottolineato Eric Dresin, segretario generale di Ectaa – unisce un ricco patrimonio culturale a infrastrutture moderne e un’eccellente accessibilità: tutti elementi essenziali per i professionisti del turismo europei. E grazie alla straordinaria ripresa del turismo, alle innovative offerte Mice e all’impegno per uno sviluppo turistico sostenibile, il Paese rappresenta un partner stimolante per i nostri membri. Siamo fiduciosi che questa collaborazione si tradurrà in relazioni commerciali più solide tra le società di gestione delle destinazioni ceche, gli agenti di viaggi e i tour operator in tutta Europa. Attraverso questa partnership Ectaa e CzechTourism lavoreranno insieme per facilitare l’accesso al mercato dei partner turistici cechi agli agenti e ai tour operator in tutta Europa».

«La collaborazione – prosegue Dresin – includerà attività promozionali, opportunità di networking business-to-business e condivisione di conoscenze sulle pratiche di turismo sostenibile, un’area in cui entrambe le organizzazioni hanno dimostrato un forte impegno. Le recenti iniziative di CzechTourism in materia di sostenibilità, tra cui la sua strategia per l’azione climatica che mira a ridurre del 45% le emissioni di Co2 entro il 2030, sono in linea con il Piano d’azione per il clima di Ectaa. L’incontro di Praga offrirà ai professionisti del turismo europei un’esperienza diretta dell’offerta della destinazione, dai suoi siti storici e attrazioni culturali patrimonio dell’Unesco alle sue strutture congressuali all’avanguardia e alle iniziative di turismo sostenibile. Questa partnership rappresenta un’importante opportunità per entrambe le organizzazioni di promuovere un turismo responsabile, supportando al contempo la crescita aziendale dei rispettivi membri».