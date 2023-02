eDreams Odigeo, crescono abbonati Prime e prenotazioni

Un significativo miglioramento della redditività e una continua crescita degli abbonati Prime e delle prenotazioni. eDreams Odigeo tira le somme del terzo trimestre chiuso il 31 dicembre 2022, continuando a evidenziare ottime performance: nei primi 9 mesi dell’esercizio, la società ha raggiunto 12,1 milioni di prenotazioni, pari al 35% in più rispetto all’esercizio 2022 e al 45% in più dei livelli pre Covid.

La più grande agenzia di viaggi online in Europa, maggior rivenditore di voli a livello globale, Cina a parte, tra le più grandi aziende europee di e-commerce con 247 siti web e app in 44 paesi, registra un andamento delle prenotazioni sostanzialmente migliore rispetto al mercato. In particolare, crescono gli iscritti Prime, il programma di abbonamento, che hanno raggiunto gli oltre 4,2 milioni a febbraio 2023.

La società sta procedendo con l’espansione strategica della sua forza lavoro globale, che crescerà del 50% entro il 2025 per sostenere ulteriormente la crescita a lungo termine come attività in abbonamento. eDreams Odigeo resta focalizzata sul segmento in più rapida crescita del settore dei viaggi – quelli di piacere – che ha visto una grande ripresa dopo la pandemia. Sale quindi la fiducia nel raggiungimento dell’obiettivo prefissato per l’esercizio 2025: oltre 7,25 milioni di sottoscrittori.

Il ceo di eDreamsm Odigeo, Dana Dunne, commenta i dati: «La chiave del nostro vantaggio competitivo è Prime, che continua a sconvolgere il mercato globale dei viaggi e ora ha raggiunto un altro traguardo storico superando la soglia dei 4 milioni di iscritti. Abbiamo ottenuto una crescita costante e rapida degli abbonati, con un aumento netto delle adesioni molto superiore al tasso richiesto per raggiungere il nostro obiettivo di 7,5 milioni entro l’esercizio 2025».