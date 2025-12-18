eDreams Odigeo, la bacchetta magica “Prime”

eDreams Odigeo ha registrato un aumento del 15% nei tassi di rinnovo degli abbonati che utilizzano le opzioni di flessibilità, rispetto all’abbonato medio. Questa evoluzione risponde alle nuove esigenze dei viaggiatori, con la flessibilità che è una priorità assoluta per i consumatori, secondo ricerche recenti.

Un fattore chiave è la garanzia “annulla per qualsiasi motivo“, una funzionalità che rimuove efficacemente gli ostacoli delle politiche tradizionali del settore. Dalla sua introduzione come parte del portafoglio di vantaggi Prime, la garanzia “annulla per qualsiasi motivo” è diventata uno dei benefit Prime più apprezzati dai membri, favorendo direttamente l’aumento dei rinnovi.

Questi risultati rafforzano una tendenza coerente registrata all’inizio dell’anno con la funzionalità “blocca prezzo“. Anche questo strumento di flessibilità, che consente ai viaggiatori di bloccare un prezzo prima di prenotare, ha dimostrato di generare un tasso di rinnovo più elevato (un aumento del 7%). Questi dati cumulativi confermano che gli strumenti per garantire tranquillità sono un motore primario di fidelizzazione a lungo termine.

Con 7,7 milioni di membri Prime, eDreams sta ampliando la sua offerta di flessibilità, con l’introduzione di opzioni di pagamento differito, inclusi pagamenti rateali mensili e trimestrali per la quota di abbonamento Prime. A seguito di test approfonditi, questa flessibilità si è dimostrata la strada strategica corretta per migliorare l’economia unitaria e la soddisfazione.

I nuovi modelli di pagamento dell’abbonamento hanno mostrato ottimi risultati nei test, aumentando il net promoter score (Nps) del 10%, la conversione dell’8% e il valore a vita dell’abbonato del 13%, e saranno un fattore chiave per far crescere la base di abbonati a 13 milioni di membri entro il 2030, che è l’obiettivo della società.