eDreams Odigeo, obiettivo 1 milione di nuovi abbonati Prime

eDreams Odigeo, piattaforma di abbonamenti di viaggi e una delle più grandi aziende di ecommerce in Europa, ha comunicato – in occasione del Capital Markets Day a Barcellona – le sue nuove linee guida per l’anno fiscale che terminerà nel marzo 2026, sulla base degli obiettivi a lungo termine stabiliti nel 2021.

GLI OBIETTIVI 2026

Tra gli obiettivi fissati per il prossimo anno fiscale, c’è quello di far crescere il numero degli abbonati, aggiungendo un milione di nuovi membri Prime entro marzo 2026 alla base dei 7,25 milioni di membri che prevede di raggiungere entro la fine dell’attuale anno fiscale (marzo 2025).

La società prevede che la continua crescita degli abbonati, unita alla maggiore maturità della base abbonati attuale, continuerà a determinare significativi aumenti di redditività. La società punta a raggiungere 215-220 milioni di euro di cash Ebitda entro il marzo 2026, con un aumento del 20% rispetto ai 180 milioni di euro attesi entro il marzo 2025. Allo stesso modo, si prevede che le capacità di generazione di cassa dell’azienda crescano ulteriormente e aumentino la flessibilità finanziaria, consentendo reinvestimenti per favorire crescita e innovazione. Si stima che la generazione di cassa raggiunga i 120 milioni di euro entro la fine dell’anno fiscale 2026, registrando un incremento significativo rispetto ai 90 milioni di euro attesi per quest’anno. Per cogliere le opportunità emergenti, la società intende potenziare le proprie capacità di sviluppo, prevedendo 60 milioni di euro di spese in conto capitale nell’anno fiscale 2026, pari a un incremento di circa 5 milioni di euro.

Questi obiettivi si basano sui risultati raggiunti dall’introduzione nel novembre 2021 dell’attuale tabella di marcia, dimostrando una crescita esponenziale dei principali indicatori di performance: gli abbonati Prime, inizialmente, erano 1,97 milioni; all’epoca, il cash Ebitda era di 2,9 milioni, il flusso di cassa libero di 2,6 milioni e le spese in conto capitale 24 milioni.

OPPORTUNITÀ DI CRESCITA

Guardando oltre l’anno fiscale 2026, eDreams vede opportunità sostanziali per guidare una crescita sostenuta. Attualmente, il suo modello di abbonamento Prime è disponibile solo in 10 dei 44 mercati in cui la società opera a livello transazionale, lasciando un notevole spazio di espansione. Inoltre, con una bassa penetrazione di Prime nelle famiglie europee, pari solo al 3,4%, il potenziale per aumentare l’adozione nei mercati esistenti è considerevole. La Società si aspetta una crescita annuale di almeno il 10% negli abbonamenti Prime per gli anni fiscali 2027 e 2028, creando opportunità senza precedenti per scalare e offrire valore duraturo a clienti e stakeholder.

Dana Dunne, amministratore delegato di eDreams Odigeo, ha dichiarato: «Quando abbiamo fissato le nostre linee guida nel 2021, abbiamo introdotto il concetto di Prime nel mercato. Oggi, Prime non ha bisogno di presentazioni. Sulla base dei risultati ottenuti, le nuove linee guida ci aiuteranno a far crescere ulteriormente il nostro modello, favorendo una forte crescita attraverso l’espansione della nostra base di abbonati, l’aumento della redditività e il rafforzamento delle nostre capacità di generazione di cassa».

Con i suoi quattro rinomati marchi di agenzie di viaggi online – eDreams, Go Voyages, Opodo, Travellink e il motore di metasearch Liligo – eDreams Odigeo serve più di 21 milioni di clienti all’anno in 44 mercati. Quotata alla Borsa spagnola, eDreams collabora con quasi 700 compagnie aeree.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di eDreams