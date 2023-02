Embratur spinge sul green e rilancia la Marca Brasil

È nel segno della ricostruzione di un’immagine turistica all’insegna della sostenibilità il rilancio della Marca Brasil: una strategia di riposizionamento incentrata sulla sostenibilità ambientale.

Il logo Marca Brasil è stato sviluppato con curve e colori che valorizzano la diversità culturale e naturale del Paese: «Si tratta di un simbolo – ha spiegato Marcelo Freixo, presidente di Embratur – che segna la ricostruzione del Brasile. È un messaggio al mondo che il Paese della sostenibilità, della diversità e del rispetto è tornato».

Da parte sua il presidente di ApexBrasil, Jorge Viana, ha sottolineato che la significativa concentrazione di biodiversità e ricchezza naturale del Brasile, unita alla responsabilità climatica, crea un’eccellente opportunità per promuovere il turismo verso altri Paesi: «Questo farà la differenza quando il Brasile verrà reinserito nell’agenda positiva del pianeta e come soluzione alla crisi climatica. Abbiamo l’attuazione della sostenibilità nei modi più diversi, soprattutto nella nostra vita».

Anche il ministro dell’Ambiente e del Cambiamento Climatico, Marina Silva, ha sostenuto che il turismo è una delle soluzioni vincenti: «Le riserve forestali brasiliane sono strumenti di protezione ambientale, ma anche di sviluppo economico e inclusione sociale. Questo tipo di turismo ha un potenziale di crescita molto elevato; richiede, tuttavia, le azioni necessarie da parte dello Stato per garantire la consulenza aziendale, la qualificazione professionale, il finanziamento e la promozione, per sostenere queste comunità a organizzarsi come destinazioni turistiche internazionali, garantendo che l’impatto sociale sia minimo, generando reddito per le famiglie, con catene e accordi produttivi locali».

E proprio per questo la nuova dirigenza di Embratur ha creato nelle proprie strutture il nuovo Dipartimento Gestione della Sostenibilità e Azioni per il Clima che si occuperà di questo tema nelle sue azioni, formulando politiche e negoziando partnership internazionali per neutralizzare le emissioni di carbonio nelle destinazioni turistiche brasiliane. Il team tecnico agirà anche per incorporare le politiche di sostenibilità in queste destinazioni.

«Il Brasile che Embratur promuoverà – ha poi concluso Marcelo Freixo – è il Brasile che stiamo costruendo. È un Brasile che combatte la povertà, il razzismo ed è sostenibile e aiuterà il mondo ad affrontare la crisi climatica».