Emirates, accordo di interline con Philippine Airlines

Accordo di interlinea tra Emirates e Philippine Airlines, che permetterà di potenziare la connettività per i passeggeri di entrambi i vettori aerei verso nuove mete sulle reciproche reti via Manila e Dubai, utilizzando un biglietto unico e un’unica politica sui bagagli.

In vigore da subito, l’accordo fornisce ai passeggeri Emirates l’accesso a 19 destinazioni nazionali nelle Filippine gestite da Philippine Airlines, tra cui Cebu, Cagayan de Oro, Bacolod, Cotabato, Davao, Iloilo, Kalibo e altre ancora, oltre a due mete in Asia via Manila.

I passeggeri di Philippine Airlines beneficeranno, inoltre, dell’accesso alla rete globale della compagnia di bandiera emiratina e potranno collegarsi a 21 città, via Dubai, verso destinazioni europee come Londra, Roma, Francoforte, Barcellona, Parigi e il Kuwait, nonché a Jeddah e altre mete in Medio Oriente, Africa e India.

«Le Filippine sono uno dei nostri mercati principali e siamo lieti di firmare un nuovo accordo di interlinea con la compagnia di bandiera del Paese – ha commentato il chief commercial officer di Emirates Adnan Kazim – La partnership con Philippine Airlines contribuirà ad aprire nuovi collegamenti per il commercio e il turismo che porteranno più traffico in entrata nel mercato e amplieranno la nostra presenza nell’Asia orientale. Non vediamo l’ora di servire i clienti della nostra compagnia aerea partner con ulteriori opzioni di viaggio verso destinazioni gestite da Emirates in Medio Oriente, in Europa e nelle Americhe, e di espandere la nostra cooperazione con nuovi piani per includere ulteriori destinazioni via Cebu nei prossimi mesi».

Emirates ha iniziato a operare a Manila nel 1990 e da allora ha ampliato la rete includendo anche Cebu e Clark. La compagnia aerea attualmente serve le Filippine con 25 voli settimanali verso i tre gateway presenti nel Paese. Con l’aggiunta del suo accordo con Philippine Airlines, incrementa i suoi partner di interlinea fino a 120 vettori aerei insieme ai suoi 27 partner in codeshare.

«Siamo felici di intraprendere con Emirates questa nuova partnership di interlinea, ampliando le scelte disponibili per i passeggeri di Philippine Airlines, che avranno un accesso più facile a diverse destinazioni in Europa, Medio Oriente, India e in Africa con i nostri voli per Dubai – ha aggiunto il vicepresidente per le vendite di Philippine Airlines Bud Britanico – Siamo ansiosi di espandere la nostra portata a vari mercati internazionali e a nuove destinazioni entusiasmanti e di contribuire a stimolare i viaggi d’affari e turistici per i cittadini di tutto il mondo, oltre a fornire un servizio migliore ai nostri colleghi filippini che vivono e lavorano nelle nazioni oltreoceano».