Emirates, pronto al decollo il primo volo con carburante Saf

Test a terra sul motore Ge90 di un Boeing 777-300Er alimentato con il Saf, il carburante per aviazione sostenibile al 100%. Li ha completati Emirates a Dubai, confrontando le prestazioni con quelle del carburante tradizionale.

L’obiettivo è dimostrare la capacità del motore di funzionare con carburante sostenibile appositamente miscelato senza comprometterne le prestazioni, richiedere modifiche ai sistemi dell’aeromobile o procedure di manutenzione speciali. Il Saf riduce le emissioni durante il ciclo di vita del carburante fino all’80%.

I risultati daranno il via libera al primo volo di prova sperimentale della compagnia, che decollerà in questa settimana e utilizzerà il Saf al 100% in uno dei motori. Per tutto il 2022 Emirates ha collaborato sui test con i suoi partner Ge Aerospace, Boeing, Honeywell, Neste e Virent Inc.

Al Dubai Airshow 2021, Emirates, Ge Aerospace e Boeing hanno siglato un memorandum of understanding per sviluppare un programma per condurre un volo di prova utilizzando il carburante per aviazione sostenibile al 100% su un Boeing 777-300Er allestito con motori Ge90.

Emirates è impegnata da tempo nello sviluppo dell’industria del carburante per Aviazione Sostenibile: il suo primo volo alimentato da Saf miscelato con carburante per aerei convenzionale è decollato nel 2017 dall’aeroporto di Chicago O’Hare su un Boeing 777.