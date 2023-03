Emirates svela la nuova livrea con il suo iconico A380

Emirates ha aggiornato la livrea della sua flotta. Si tratta della terza iterazione dei colori ufficiali del marchio aereo: la livrea originale, svelata con il lancio della compagnia di bandiera di Dubai nel 1985, ha avuto il suo primo aggiornamento 14 anni dopo, con la consegna del primo Boeing 777-300 di Emirates al Dubai Airshow del 1999.

Evidenti i cambiamenti nella coda e nelle estremità delle ali. In questo ultimo design la bandiera degli Emirati Arabi Uniti sulla coda è molto più dinamica e fluente e le punte delle ali sono state dipinte di rosso con il logo Emirates in calligrafia araba. Anche la scritta “Emirates” in oro sul corpo principale in inglese e arabo è più grande del 32,5%. Sulla pancia dell’aereo Emirates ha mantenuto il suo iconico marchio rosso introdotto nel 2005. L’url del sito web è stato eliminato dal design.

Il primo aereo a sfoggiare la nuova livrea di Emirates è l’A6-Eoe, un Airbus A380, rimodernato da Emirates Engineering: il suo primo dispiegamento a Monaco il 17 marzo. Tutti gli altri aeromobili dovrebbero sfoggiare la nuova livrea entro la fine del 2023.

«La livrea dell’aereo è l’aspetto del marchio più rapidamente riconoscibile per qualsiasi compagnia aerea – nota Tim Clark, presidente di Emirates Airline – La stiamo aggiornando per mantenerla moderna, senza perdere gli elementi chiave della nostra identità come la bandiera degli Emirati Arabi Uniti sulla coda e la calligrafia araba».