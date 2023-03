Emirato Ras Al Khaimah, al via il roadshow italiano in quattro tappe

Offensiva promozionale del Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (Raktda) nel mercato italiano. Si tratta del primo roadshow dell’Emirato in Italia, confermando il nostro paese tra i primi mercati europei di maggior interesse: la prima data è il 27 marzo a Milano, a seguire il 28 marzo a Venezia Mestre e il 29 marzo a Bologna. La kermesse si concluderà a Roma il 30 marzo.

Forte dei risultati ottenuti nel 2022 che ha registrato il più alto numero di arrivi nell’Emirato con oltre 1,13 milioni di visitatori (un incremento superiore al 40%), Raktda si presenta in Italia con una delegazione di operatori dell’industria turistica locale che avrà modo di mostrare agli addetti ai lavori italiani i propri prodotti, attività ed esperienze disponibili.

Come spiega Iyad Rasbey, executive director of destination tourism development & Mice di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority: «Siamo lieti di organizzare il nostro primo roadshow in Italia, un mercato per noi giovane, ma che sta già dando i suoi primi risultati. Abbiamo riscontrato un notevole interesse da parte dell’industria turistica italiana verso Ras Al Khaimah e siamo certi che la partecipazione a queste quattro tappe contribuirà a incrementare la conoscenza dell’Emirato, una destinazione dalle tante sfaccettature così come lo è il suo straordinario contesto naturale».

Gli eventi offriranno anche l’opportunità di scoprire i punti di forza della destinazione, una meta facile da raggiungere grazie ai collegamenti di Emirates (via Dubai) e Air Arabia (via Sharjah) in partenza dai principali aeroporti italiani. I viaggiatori possono anche raggiungere l’aeroporto internazionale di Ras Al Khaimah con gli operativi esistenti di Gulf Air (via Manama) e, dal 1° novembre, con il volo giornaliero di Qatar Airways (via Doha). Molteplici anche le soluzioni di ospitalità con la presenza delle più importanti catene alberghiere che offrono oltre 8.000 unità già disponibili e 6.533 camere previste nei prossimi anni.

Un emirato inaspettato che si differenzia dagli altri Eau per la sua incredibile e variegata natura fatta di distese di mangrovie, spiagge di sabbia e acque turchesi, dune del deserto color terracotta e montagne maestose che ospitano la vetta più alta degli emirati, Jebel Jais, dove è possibile vivere esperienze uniche come provare la zipline più lunga al mondo, il Jais Flight, o pranzare nel ristorante più alto degli Eau il 1484 by Puro dotato anche di una sala per piccoli meeting con vista sulla catena montuosa.

Uno scenario naturale unico valorizzato da Raktda attraverso il Balanced Tourism un nuovo approccio alla sostenibilità posto al centro della strategia di investimento e sviluppo dell’Authority che guiderà la crescita complessiva del settore e porterà la destinazione a diventare leader regionale del turismo sostenibile entro il 2025.