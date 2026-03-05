Enac-Sogaer, oltre 56 milioni per l’Aeroporto di Cagliari

Nuovo accordo di programma siglato da Enac per lo sviluppo del sistema aeroportuale italiano. Stavolta riguarda Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto di Cagliari per il periodo che va fino al 2028.

A siglare l’intesa, che prevede investimenti per oltre 56 milioni di euro destinati a sviluppo infrastrutturale, sicurezza e sostenibilità, sono stati il direttore generale dell’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile, Alexander D’Orsogna, e l’amministratore delegato di Sogaer, Fabio Mereu.

La firma giunge al termine di un percorso di monitoraggio e verifica degli investimenti realizzati da Sogaer per il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e per garantire all’utenza elevati standard di sicurezza. L’intesa fa seguito alla definizione dei nuovi diritti aeroportuali in conformità con le delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art).

La pianificazione prevede investimenti ripartiti prevalentemente fra interventi finalizzati allo sviluppo e all’ampliamento delle infrastrutture di volo, al potenziamento e all’aggiornamento tecnologico delle infrastrutture del terminal e all’efficientamento della viabilità. Inoltre, l’aumento dei parcheggi e l’implementazione di reti e impianti e, infine, fondi dedicati al piano di manutenzioni straordinarie e all’efficientamento energetico.