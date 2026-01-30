Enit, Nembrini: «2025 record per il turismo italiano»

Il 2025 è stato un anno record per il turismo italiano. Le ultime previsioni parlano di un totale di consumi turistici stranieri pari a 60,4 miliardi di euro, che si sommano ai 124,6 miliardi di consumi domestici, fa sapere Enit.

«Una crescita significativa quella del turismo internazionale nel nostro Paese, di oltre il 9%. Numeri incoraggianti che mostrano il forte impatto del turismo su tutto il tessuto nazionale, apportando benefici socioeconomici sui territori», ha dichiarato Elena Nembrini, direttrice generale Enit, intervenuta in Campidoglio durante l’evento Roma città dei Grandi Eventi.

In questo percorso, ha proseguito la dg, «dobbiamo segnalare la crescita di attenzione verso la sostenibilità, specie nelle nuove generazioni di viaggiatori. I giovani sono disposti anche a spendere di più per una vacanza green, dall’estero notiamo che mercati quali Germania, Uk, Stati Uniti e Spagna sono quelli più attenti sotto questo aspetto. L’Italia sta già facendo molto, ancora una volta i dati sono la miglior testimonianza: i nostri risultati sono generalmente migliori rispetto alla media europea, come ad esempio quando parliamo di occupazione giovanile e femminile nel comparto turistico».

La Capitale mantiene la sua leadership, meta preferita dai turisti stranieri in Italia, che raggiungo Roma per eventi, arte, cultura, shopping, alla scoperta dell’autenticità e delle sue tradizioni millenarie.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Enit