Enjoy Destination riparte di slancio, boom per Giappone e Giordania

Partenza di slancio per Enjoy Destinations, che affronta l’estate puntando su team e digital. Il tour operator, nato da una costola di Kkm Group all’inizio del 2020, è pronto a muoversi con il duplice obiettivo di capitalizzare al massimo il trend di ripresa del settore e rafforzare le relazioni con la distribuzione.

Sul fronte digital, il TO ha migliorato la competitività acquisendo la piattaforma eMinds e ha rafforzato il team di prodotto, che, dopo l’ingresso lo scorso anno di Roberto Maccatrozzo in qualità di product manager Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi, recentemente ha visto l’entrata di Martina Dubs, pm Pacifico, Sud Africa, Giappone e di Alessandro Pucci, pm Nord Africa, Sud America e Oriente. «La mission di Enjoy Destinations – spiega Andrea Cani, ceo Kkm Group – è proporre esperienze autentiche che consentono di scoprire la parte più vera delle località, anche attraverso soluzioni di alloggio tipiche ed intime: un partner affidabile e professionale, in grado di fornire idee sempre originali, per garantire la massima soddisfazione del cliente finale».

Sul fronte delle destinazioni, Enjoy Destinations ha già registrato un forte incremento di prenotazioni rispetto alla media del periodo. Nello specifico, sul medio raggio la Giordania si colloca al primo posto delle mete preferite dai viaggiatori italiani, mentre sul lungo raggio torna in auge il Giappone.

Per quanto riguarda la Giordania, il lavoro svolto dal tour operator si allinea perfettamente all’ottima promozione di Visit Jordan che, con la campagna “Regno del Tempo”, ha sottolineato l’incredibile versatilità della meta. Da segnalare anche i buoni collegamenti aerei. La Giordania offre al viaggiatore curioso ed esperto tutto ciò che da una località di vacanza si possa desiderare: un tuffo nella cultura locale, ricca di storia e di siti archeologici millenari; un’immersione nella natura selvaggia con le escursioni nel deserto; un’oasi di benessere grazie alla vicinanza del Mar Morto e un’occasione di turismo balneare sulle rive del Mar Rosso. Rispetto alla natura le proposte della Giordania sono perfettamente in linea con la mission di Enjoy Destinations che offre avventure uniche ed esperienze sensoriali a 360°, con un occhio di riguardo all’ambiente.

Più a Oriente, il Giappone torna ad essere una delle mete più gettonate dai viaggiatori. In questa fase post-pandemica, è considerato una meta asiatica sicura e dalla sua riapertura dei confini a ottobre 2022 è stato preso d’assalto dal turismo straniero. Questo ha portato ad un sovraffollamento e in alcuni casi a uno stop delle prenotazioni nei periodi più richiesti, come la primavera, per evitare un sovraccarico delle strutture. Enjoy Destinations ha puntato sulla creazione di viaggi dedicati a un target con buona disponibilità economica, alla ricerca di un’esperienza meno mainstream, centrata sulle regioni rurali. Grazie a un valido network di servizi e contatti locali, i viaggi del tour operator sono ideali anche per chi non conosce la lingua: infatti, con l’aiuto di guide e accompagnatori, ogni viaggiatore può spostarsi autonomamente senza timori.

I tour prenotabili al momento sono due: uno più breve di 7/10 giorni che con una quota a partire da 3400 euro a persona porterà i clienti alla scoperta delle città Tokyo, Kyoto e Osaka e dei loro dintorni, con esperienze culinarie d’eccezione e spostamenti con il velocissimo treno Shinkansen. Uno più completo di 14 giorni, con un costo che parte dai 4500 euro a persona, che oltre a toccare le principali città si concentra sulla scoperta del Giappone storico con tappe a Nara, a Shirakawa-Go e a Kanazawa per assaporare tutto il mistero orientale e provare l’esperienza di dormire in strutture tradizionali.