Esame guide, le associazioni chiedono un nuovo tavolo al ministero

Non si placano le polemiche scoppiate dopo i risultati, disastrosi, della tanto attesa prova di esame d’abilitazione a guida turistica arrivati pochi giorni fa. A essere giudicati idonei solo l’1,88% dei candidati.

Confguide-Confcommercio e Federagit-Confesercenti, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative della categoria delle guide turistiche, tornano a commentare gli effetti della riforma della professione a distanza di quasi un anno dall’ultimo comunicato, con il quale si auguravano che dalle prove d’esame emergessero i candidati i più meritevoli, qualificati e preparati, perché è di costoro che turismo e cultura hanno bisogno.

Ben 29mila sono stati gli iscritti alla prova, la cui età media i risultati spingono all’amara considerazione che per molti quello della guida turistica non è ancora visto come un vero lavoro, ma come un “di più” o come un hobby.

Scegliere di esercitare questa professione significa, invece, intraprendere un lavoro vero, unico, di qualità, serio, impegnativo e rispettato: è quanto ribadiscono le due associazioni che per questo sottolineano la loro partecipazione a tutte le fasi della riforma voluta dal ministero del Turismo, che, pur migliorabile, per la prima volta ha dato ordine e regole chiare per il settore valide in tutta Italia.

Contrasto all’abusivismo, competenze chiare e definizione puntuale della nostra figura professionale, sono conquiste di valore per i nostri associati, alla pari del dialogo aperto e franco con il Ministero.

Confguide-Confcommercio e Federagit-Confesercenti chiedono perciò, considerando questo primo periodo un “anno zero”, al ministero di riaprire il confronto con le sole associazioni sindacali, rappresentative della categoria per fare insieme il punto e ricalibrare, se servirà, quegli aspetti applicativi che possono essere eventualmente migliorati, come le ore dedicate alla formazione continua.