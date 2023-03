Estate a Malta, voli da 17 città italiane con Ryanair

È forte il sodalizio sull’Italia tra Malta e Ryanair, compagnia che sull’arcipelago del Mediterraneo offre il più alto numero di voli. Malta, infatti, attraverso la low cost irlandese è collegata con ben 17 collegamenti diretti con 17 città italiane.

Si tratta di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Bergamo, Lamezia Terme, Milano Malpensa, Napoli, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Trapani, Torino, Treviso e Trieste.

La collaborazione e il supporto offerti dall’Ente del turismo (VisitMalta) e dall’aeroporto internazionale di Malta sono un plus strategico che i vettori hanno saputo cogliere e su cui hanno sapientemente deciso di investire. Prima tra tutte Ryanair.

Mauro Bolla, country manager Ryanair Italia, ha dichiarato: «Con l’avvicinarsi dell’estate, siamo lieti di poter offrire ancora più rotte e tariffe basse ai clienti italiani che pianificano le loro meritate vacanze estive a Malta. La stagione estiva 2023 per quanto riguarda i collegamenti Ryanair tra Italia e Malta offrirà 17 rotte e oltre 180 voli settimanali, isole comprese».

«Malta rappresenta certamente una destinazione poliedrica, una meta in linea con i gusti di numerosi target. Il vasto patrimonio culturale, il ricco calendario eventi, un’eccellente rete di servizi e una natura rimarchevole, sono tutte caratteristiche dell’arcipelago che lo rendono perfetto per viaggi individuali e per vacanze in famiglia. Malta, grazie alla sua posizione e al clima, può essere raggiunta facilmente tutto l’anno, aspetti che sono stati notati e colti da Ryanair che oggi riesce a offrire posizionamenti comodi da tutta Italia per raggiungere la destinazione», aggiunge Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia.