Ethiopian apre la premium lounge ad Addis Abeba

Ethiopian Airlines, il più grande gruppo aeronautico africano, ha inaugurato la sua nuova premium lounge presso l’aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole. La nuova struttura è stata presentata ufficialmente nel corso di una cerimonia alla presenza di alte autorità governative, del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della compagnia, del management esecutivo, di stakeholder e clienti.

La lounge, che si estende su una superficie di 5.500 metri quadrati, comprende aree ristorazione e relax, bar, un angolo dedicato al caffè tradizionale etiope, sale riunioni, area bambini, beauty lounge, sala preghiera, area silenzio, sala fumatori, deposito bagagli, docce e numerosi altri servizi pensati per migliorare il comfort dei passeggeri.

Commentando l’apertura della nuova lounge, il ceo del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: «L’inaugurazione di questa nuova premium lounge rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di migliorare ogni aspetto dell’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri. Unendo comfort, funzionalità e lusso, la nuova struttura porta l’esperienza di transito all’aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole a un livello superiore. Questo investimento riflette il nostro impegno costante nel garantire ai nostri clienti un’ospitalità di livello mondiale e completa».

Realizzata con un investimento complessivo di oltre 16 milioni di dollari, la lounge può accogliere fino a 1.000 passeggeri contemporaneamente. La nuova premium lounge è già accessibile ai soci Platinum e Gold del programma fedeltà ShebaMiles, ai membri Star Alliance Gold, nonché ai frequent flyer idonei delle compagnie aeree partner.