Ethiopian apre la premium lounge ad Addis Abeba
19 Dicembre 07:00 2025

Ethiopian Airlines, il più grande gruppo aeronautico africano, ha inaugurato la sua nuova premium lounge presso l’aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole. La nuova struttura è stata presentata ufficialmente nel corso di una cerimonia alla presenza di alte autorità governative, del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della compagnia, del management esecutivo, di stakeholder e clienti.

La lounge, che si estende su una superficie di 5.500 metri quadrati, comprende aree ristorazione e relax, bar, un angolo dedicato al caffè tradizionale etiope, sale riunioni, area bambini, beauty lounge, sala preghiera, area silenzio, sala fumatori, deposito bagagli, docce e numerosi altri servizi pensati per migliorare il comfort dei passeggeri.

Commentando l’apertura della nuova lounge, il ceo del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: «L’inaugurazione di questa nuova premium lounge rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di migliorare ogni aspetto dell’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri. Unendo comfort, funzionalità e lusso, la nuova struttura porta l’esperienza di transito all’aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole a un livello superiore. Questo investimento riflette il nostro impegno costante nel garantire ai nostri clienti un’ospitalità di livello mondiale e completa».

Realizzata con un investimento complessivo di oltre 16 milioni di dollari, la lounge può accogliere fino a 1.000 passeggeri contemporaneamente. La nuova premium lounge è già accessibile ai soci Platinum e Gold del programma fedeltà ShebaMiles, ai membri Star Alliance Gold, nonché ai frequent flyer idonei delle compagnie aeree partner.

Ethiopian Airlines
