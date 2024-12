Etihad, il general manager per l’Italia è Paolo Lonati

È Paolo Lonati il nuovo general manager di Etihad Airways per i mercati Italia, Grecia, Turchia e Israele.

Lonati vanta una vasta esperienza nel trasporto aereo: ha ricoperto ruoli di primo piano in American Airlines, tra cui quelli di corporate sales manager e manager of global and strategic accounts, e successivamente è stato head of sales operations Europe di Qatar Airways, guidando le operazioni strategiche a livello regionale.

Nel suo nuovo ruolo in Etihad, Lonati – laureato all’Università degli Studi di Parma in marketing e comunicazione con successivo master alla Bocconi di Milano in business administration for tourism and trasportation – sarà responsabile della gestione delle operazioni commerciali della compagnia in quattro mercati strategici tra cui quello italiano, con l’obiettivo di rafforzare e ampliare la presenza della compagnia emiratina nel Sud Europa e nel Mediterraneo orientale.