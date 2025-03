Europcar partner ufficiale di Italo per l’autonoleggio

Europcar diventa il partner ufficiale di Italo per l’autonoleggio. È questo il frutto di una nuova sinergia tra i due brand, con l’obiettivo di offrire ai clienti maggiori vantaggi e servizi ancora più completi. La partnership prevede sconti dedicati ai viaggiatori Italo GO e agli iscritti al programma fedeltà Italo Più. Nello specifico, i clienti possono beneficiare di riduzioni dal 10 al 15% sui noleggi Europcar prenotati tramite il sito e l’app di Italo, oltre ad accumulare punti Italo Più per ogni euro speso.

In questo modo, una volta giunti a destinazione con Italo in una delle principali stazioni ferroviarie, i viaggiatori potranno noleggiare un’auto Europcar, scegliendo tra un’ampia gamma di veicoli, per muoversi in città o per raggiungere la destinazione desiderata. Questa nuova collaborazione si avvale della piattaforma di Meili, una travel technology company innovativa che consente di integrare i servizi ferroviari ad alta velocità con le soluzioni di noleggio auto.

«Dal nostro sito – spiega Dora Bonadies, responsabile network & market development di Italo – è possibile prenotare tutto ciò che serve per completare la propria esperienza di viaggio una volta scesi dal treno. Quella con Europcar è una partnership strategica che siamo certi verrà apprezzata dai nostri viaggiatori»

«L’accordo strategico con Italo – aggiunge Enrico Farina, direttore commerciale di Europcar Mobility Group Italy – ci permette di sviluppare soluzioni integrate di mobilità in grado di offrire ai viaggiatori, che siano in viaggio per lavoro o per piacere, un’offerta ancora più completa e flessibile, per gestire al meglio i propri spostamenti. Questo accordo rappresenta un ulteriore passo verso l’eccellenza nel servizio e nella personalizzazione dell’esperienza di viaggio».