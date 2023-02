Eva Air raddoppia i voli non stop tra Malpensa e Taipei

Dal 16 maggio raddoppiano i voli non stop tra Milano Malpensa e Taipei. L’annuncio di Eva Air e Sea, precisando che i collegamenti raggiungeranno le 4 frequenze settimanali.

Da ottobre 2022 Eva Air ha iniziato le operazioni nel nostro Paese con 2 frequenze settimanali, ampliando per la prima volta in 25 anni il suo network europeo e introducendo il primo volo tra l’Italia settentrionale e Taipei, hub strategico per l’Estremo Oriente: a oggi opera il network più sviluppato e con la maggiore frequenza tra l’Europa e Taiwan.

A partire dal 16 maggio, quindi, le frequenze settimanali del volo Malpensa-Taipei diventeranno 4: martedì, mercoledì, venerdì e domenica. Dal 15 maggio, invece, il volo Taipei-Malpensa, che attualmente opera con 2 frequenze settimanali – martedì e sabato – sarà implementato a 4: lunedì, martedì, giovedì, sabato.

I passeggeri provenienti da Milano potranno raggiungere l’aeroporto internazionale di Taiwan Taoyuan la mattina presto e proseguire il viaggio a bordo di uno dei frequenti voli di Eva Air verso il nord est e il sud est asiatico.

«Il nuovo volo tra Milano e Taipei ha riscosso subito grande successo sia tra i passeggeri italiani che tra quelli asiatici – ha sottolineato Eric Hsueh, general manager di Eva Air Italy Branch – Siamo molto contenti di passare da 2 a 4 voli alla settimana in pochi mesi dall’arrivo in Italia».

«L’annuncio del raddoppio delle frequenze di Eva Air è un tangibile segno dell’ottima risposta e del gradimento del mercato per il nuovo collegamento – nota Andrea Tucci, vice president aviation business development Sea – Malpensa si conferma come un “must have” nel network delle compagnie di qualità, grazie al suo grande potenziale di mercato e all’attrattività di Milano e della Lombardia come destinazione».