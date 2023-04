Explora Journeys elegge la sua madrina: l’oceanografa Sylvia Earle

Explora Journeys annuncia che la madrina della sua prima nave di lusso Explora I sarà Sylvia Earle, rinomata oceanografa, esploratrice e ambientalista.

Pioniera dell’esplorazione delle profondità marine, Earle ha dedicato la vita alla tutela degli oceani. Da sempre in prima linea per proteggere i mari di tutto il mondo e la vita marina, la sua esperienza e leadership sono riconosciute a livello internazionale. La sua collaborazione con Explora Journeys sottolinea l’impegno del brand nella creazione di viaggi di lusso sostenibili sull’oceano e nella tutela dell’ambiente marino.

«È un onore avere la dottoressa Sylvia Earle quale madrina della nostra prima nave di lusso, Explora I – ha dichiarato il ceo di Explora Journeys Michael Ungerer – Il suo continuo impegno per la tutela degli oceani e l’esplorazione marina ne fa una grande ispirazione per tutti noi. Explora Journeys condivide con lei la passione per la protezione degli oceani e siamo molto felici di poter contribuire insieme a questa importante missione».

Come madrina, battezzerà la nave nel corso della cerimonia ufficiale dell’8 luglio 2023 a Civitavecchia, vicino Roma.

«Sono onorata di essere stata scelta come madrina e guardo con entusiasmo alla collaborazione tra Mission Blue, Explora Journeys e la Fondazione Msc dedicata alla protezione e alla cura degli oceani in tutto il pianeta», ha aggiunto Sylvia Earle, fondatore di Mission Blue.

La prima delle sei navi di lusso della flotta di Explora Journeys è progettata per offrire agli ospiti un’esperienza di viaggio che minimizza l’impatto ambientale. Explora I utilizza le tecnologie sostenibili più avanzate e sarà pronta ad adottare soluzioni energetiche alternative non appena saranno disponibili.

La partirà il 17 luglio 2023 da Southampton, nel Regno Unito, per il suo viaggio inaugurale di 15 notti tra i fiordi e oltre il circolo polare artico.