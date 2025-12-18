Federterme Confindustria, al timone arriva Renzo Iorio

Nuovo presidente per Federterme Confindustria, che ha eletto al vertice Renzo Iorio. Accanto al presidente, l’Assemblea ha inoltre nominato vice presidenti Marina Lalli (Terme di Margherita di Savoia), Giancarlo Carriero (Albergo Regina Isabella Resort & Health Spa), Stefano Iseppi (Terme di Castel San Pietro), Marco Maggia (Ermitage Terme), Stefano Terranova (Acque Albule spa).

«Confindustria è da sempre punto di riferimento per le politiche attive del settore termale – ha dichiarato il neo presidente Renzo Iorio – Un settore fondamentale non solo in chiave sanitaria ma che rappresenta un asset strategico anche per il turismo e il benessere. Le terme svolgono inoltre un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella sostenibilità di molte aree interne, insostituibile presidio economico e sociale capace di generare occupazione qualificata, attrattività territoriale e servizi essenziali per le comunità locali, contribuendo in modo concreto alla crescita e alla coesione dei territori».

Renzo Iorio è Adjunct Faculty Member presso la Luiss Business School ed è consigliere di amministrazione con delega alle relazioni istituzionali e associative di Terme e Grandi Alberghi Sirmione dal 2017. Vanta una significativa esperienza in Italia e all’estero in consulenza aziendale, finanza d’impresa, M&A e gestione delle partecipazioni. Nel turismo ha guidato per un ventennio lo sviluppo e l’affermazione della multinazionale francese Accor in Italia e nel Sud Europa. Ha, inoltre, ricoperto ruoli di rilievo anche nel Gruppo Ferrovie dello Stato e in Anas. In ambito confindustriale è attualmente vice presidente vicario di Federturismo, dopo essere stato presidente di Aica Confindustria, di Federturismo e del Gruppo Tecnico Cultura & Sviluppo. È inoltre membro del consiglio direttivo di Unione Industriali di Napoli.