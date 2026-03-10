Fee e opzione “Paga ora”: così si evolve Expedia Taap
Alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli Expedia Taap (Pad. 6 – Stand 6145-47) presenta le sue ultime novità per i professionisti del travel.
Per supportare al meglio le adv, in uno scenario in continua evoluzione in cui il ruolo dell’agente di viaggi diventa sempre più centrale, la piattaforma è stata ampliata nelle sue funzionalità legate al pagamento differito, con l’introduzione della possibilità di anticiparlo rispetto alla data prefissata in fase di prenotazione grazie all’opzione “Paga ora”.
È anche possibile includere le fee di agenzia direttamente alle prenotazioni di alloggi, rendendo ancora più semplice la gestione e la presentazione complessiva del prezzo al cliente.
Questa nuova funzione è disponibile in diversi mercati, tra cui Stati Uniti, Canada, Messico, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.
Durante la fiera i referenti commerciali e il team di Expedia Taap sono a disposizione delle agenzie per spiegare come sfruttare al meglio tutte le potenzialità della piattaforma.