Ferry evolution: l’estate 2025 dei traghetti

Dalle nuove navi ai servizi di bordo sempre più smart, dalle rinnovate piattaforme di prenotazione alle offerte per risparmiare, tutte le novità dei traghetti per l’estate nel Mediterraneo. Gnv, compagnia di traghetti del Gruppo Msc, opera 31 rotte in sette Paesi collegando Italia, Spagna, Francia, Albania,Tunisia, Marocco e Malta.

La novità di punta per la stagione estiva è la nuova Gnv Polaris, attiva sulla tratta Genova-Palermo, che sarà presto affiancata da Orion, ed entro fine anno anche da Virgo e Aurora. Nell’ottica di offrire un servizio ai massimi livelli, la compagnia ha rinnovato quattro navi – Excelsior, Fantastic, Rhapsody e Splendid – introducendo servizi innovativi come totem per ordini e pagamenti automatici, il wifi veloce con Starlink e il nuovo spazio La Piazza.

Inoltre, le navi Excellent ed Excelsior offrono ora una Spa completa, con massaggi, trattamenti estetici e prodotti benessere. Moby e Tirrenia, da parte loro, offrono il network più esteso di rotte tra l’Europa continentale, la Sardegna, la Sicilia, la Corsica e l’Isola d’Elba, con opzioni di viaggio flessibili che includono tratte diurne e notturne. Sulla linea Livorno-Olbia sono operative Moby Fantasy e Moby Legacy, le navi più grandi e moderne della flotta.

Punto di forza dell’offerta sono i servizi di bordo e la ristorazione di alta qualità, con un intero ponte dedicato alle preparazioni a vista, mentre per rendere l’esperienza ancora più smart, su Fantasy, a fianco dei tradizionali punti di pagamento, sono state introdotte casse elettroniche che migliorano ulteriormente i tempi e l’efficienza del servizio. Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e MobyWonder, sono dotate della migliore tecnologia di bordo, tra cui wifi free di ultima generazione e maxi-schermi su cui è possibile seguire eventi sportivi e programmi tv su Sky senza interruzioni anche in alto mare.

TEMPO DI PROMO E INCENTIVI

Grimaldi Lines conferma per la stagione estiva tutti i suoi 20 collegamenti marittimi verso le principali destinazioni del Mediterraneo: Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia. Fino al 31 marzo è attiva l’offerta advanced booking, con sconti del 20% su tratte selezionate tra il 3 giugno e il 30 settembre. Mentre sono valide fino al 31 maggio le promozioni Viaggia Smart con riduzioni fino al 25% sulle partenze infrasettimanali.

Il 2025 segna un’espansione delle attività di tour operating, con un’offerta sempre più ampia. Tra le proposte spiccano i pacchetti nave+soggiorno per Pasqua (17-23 aprile) alla scoperta di Corfù, Sardegna, Sicilia, Napoli e Barcellona, con pernottamento a bordo di una nave ancorata nel porto, per un’esperienza unica nella città catalana.

In casa Ellade Traghetti il 2025 porta un piano di incentivi dedicato alle adv che scelgono la piattaforma per l’acquisto della biglietteria marittima e sconti fino al 35% sui biglietti emessi entro marzo. Tra le novità, Ventouris Ferries potenzia il collegamento stagionale Bari-Corfù-Igoumenitsa, raddoppiando le unità in servizio e garantendo fino a cinque partenze giornaliere.

Da Ancona e Venezia, invece, restano confermate le tradizionali tratte per Igoumenitsa e Patrasso, con scali estivi da giugno a settembre a Corfù, raggiungibile anche in occasione della coincidenza delle celebrazioni della Pasqua cattolica e ortodossa con traghetti diretti da Bari e Brindisi il 17 aprile, con rientro il 22.

Cresce l’offerta per il Montenegro con il ritorno della linea diretta da Bari con partenze settimanali nei mesi estivi, mentre la compagnia croata Jadrolinija ripristina dal 17 aprile il collegamento Bari-Dubrovnik, su cui sono previste fino a quattro partenze a settimana, compresi viaggi diurni.

Il porto di Bari resta il principale hub per l’Albania, affiancato dal collegamento stagionale estivo Ancona-Durazzo. Valona sarà invece servita da Brindisi con tre corse al giorno. C’è poi Superfast Ferries che per l’estate conferma i collegamenti tra Italia e Grecia con partenze da Ancona, Bari e Venezia verso Patrasso, Igoumenitsa e Corfù, offrendo numerose promozioni. I bambini fino a 12 anni possono beneficiare di uno sconto del 50% sul biglietto.

Riduzioni del 20% sono riservate a famiglie, gruppi di amici (valida anche per i veicoli), passeggeri over 60 e giovani tra i 13 e i 25 anni, con agevolazioni estese a determinati veicoli e al campeggio a bordo. Infine, ulteriore sconto del 30% sulle tariffe passeggeri e veicoli per chi acquista un biglietto combinato Italia-Grecia e una tratta nazionale con Blue Star Ferries.

SPINTA SULLA TECNOLOGIA

Il potenziamento delle rotte da e per la Grecia in risposta alla crescente domanda e nuove offerte sulle tratte per i fiordi del Nord Europa sono le principali novità per l’estate 2025 di TraghettiGds, che gestisce più di 80 compagnie di navigazione. Sul fronte tecnologico, poi, la piattaforma si rinnova con un’interfaccia ottimizzata che semplifica ricerca e prenotazione, fornendo informazioni dettagliate su ogni partenza.

Grazie a un supporto telefonico dedicato composto da 70 operatori e all’aggiornamento in tempo reale di disponibilità e tariffe, TraghettiGds si conferma partner strategico per la biglietteria marittima delle agenzie di viaggi, perle quali è confermato il piano incentivi con commissioni maggiorate in base ai volumi di produzione annua.