Fiavet Emilia Romagna e Marche rielegge Caravita presidente

Fiavet Emilia Romagna e Marche ha rieletto il presidente Massimo Caravita, per il prossimo quinquennio.

Nel suo intervento, il presidente ha ribadito le direttrici del prossimo mandato: rafforzare il ruolo sindacale datoriale dell’Associazione, consolidare la legalità e il contrasto all’abusivismo, investire su competenze e innovazione e garantire un’assistenza sempre più strutturata alle imprese.

Richiamando simbolicamente la chiusura dei Giochi Olimpici Invernali, Caravita ha sintetizzato lo spirito del nuovo mandato: «Citius, Altius, Fortius, Communiter. Più veloci per anticipare i tempi, più alti per tenere alte le nostre competenze, più forti per difendere le nostre aziende. E soprattutto insieme, perché solo insieme è possibile affrontare le sfide che attendono il turismo organizzato».

Un messaggio che conferma la volontà di Fiavet Emilia-Romagna e Marche di proseguire con continuità e determinazione nel lavoro di rappresentanza e tutela delle imprese del territorio.

Nel corso dell’assemblea, prima dei lavori di rielezione, a Bologna, è intervenuta Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit, che ha richiamato i profondi cambiamenti che negli ultimi vent’anni hanno trasformato la professione dell’agente di viaggi, oggi chiamata a confrontarsi con nuove dinamiche di mercato e con un quadro normativo fortemente influenzato dalle direttive europee, riaffermando il valore della competenza e della professionalità rispetto all’improvvisazione digitale.