Fiavet Piemonte, obiettivo 100 associati e riduzione delle quote

Portare il numero degli associati a Fiavet Piemonte dagli attuali 60 a quota 100 entro fine 2023, attraverso un’offerta articolata di servizi fiscali e legali, supporto ad attività di comunicazione con i media locali, azioni di promozione del territorio e, non ultimo, la riduzione della quota associativa a 200 euro.

È l’obiettivo che Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte e consigliere di amministrazione di Visit Piemonte, ha annunciato nel corso della cena di Natale tenutasi nella suggestiva cornice della Rocca di Arignano, maniero medievale sapientemente ristrutturato ai confini del Monferrato, alla quale hanno presenziato anche numerosi rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, tra cui gli assessori della Regione Piemonte Vittoria Poggio (Cultura, Turismo, Commercio), Marco Carosso (vicepresidente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Enti locali), Marco Protopapa (Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca), Giuseppe Carlevaris (presidente Visit Piemonte), Alessandro Zanon (direttore generale Visit Piemonte), Maria Luisa Coppa (presidente Confcommercio Piemonte).

«In questi quattro anni di lavoro Fiavet Piemonte ha lavorato sodo e raggiunto risultati importanti – ha esordito Gabriella Aires – Una parte dei quali ci portano oggi a incontrare le istituzioni piemontesi per dare la nostra disponibilità a incentivare il turismo nella nostra regione. Questa cena vuole essere infatti non solo un punto di arrivo, ma di partenza per dare supporto a una rete di rapporti che spero possano essere di aiuto per la nostra categoria e per le istituzioni che lavorano per fare ulteriormente crescere il flusso turistico in Piemonte. La Fiavet, oltre a difendere la categoria degli agenti di viaggi, ha tra i suoi scopi lo sviluppo del territorio mettendo a disposizione le competenze dei suoi associati. La promozione non deve essere fine a se stessa, ma deve poter dare concreto sviluppo ai territori a cui si rivolge e noi stasera siamo qui per farlo e per dare un primo segnale di questa nostra mission».

Proprio la scelta della location, l’antica Rocca di Arignano trasformata in un piccolo e raffinato relais con un importante investimento da parte degli imprenditori Luca Veronelli e Elsa Panini, è stato lo spunto per mettere in luce il territorio del Nord Astigiano. Un’area ancora poco conosciuta ma dalle grandi potenzialità, ricca di eccellenze, che spaziano dai tartufi ai vini, dai castelli alle pievi romaniche, alle cave di gesso, rilanciata di recente dal piano regionale di valorizzazione e promozione turistica OroMonferrato e su cui Fiavet Piemonte ha creato degli itinerari ad hoc, presentati nel corso della serata.

«Insieme a Fiavet Piemonte lavoriamo per mettere a sistema le specificità dei vari territori per arrivare sui mercati stranieri importanti – ha detto Vittoria Poggio – è il lavoro che stiamo facendo anche attraverso campagne fatte da Visit Piemonte che portiamo nelle varie fiere al di fuori dei confini regionali. A supporto partiranno delle campagne televisive, perché il racconto del territorio è importante per far conoscere le nostre aziende, ma anche queste belle location, i territori, la cultura, le tradizioni. Ma soprattutto è l’autenticità del Piemonte che vogliamo promuovere, che di fatto è il valore più grande che vogliamo esprimere per richiamare un numero maggiore di turisti e per farli arrivare investiremo molto sugli aeroporti».

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, negli ultimi mesi sono ripresi con vigore gli arrivi dai mercati di riferimento come Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Stati Uniti, spinti anche dai grandi eventi sportivi che si sono tenuti in regione. Oltre che per l’enogastronomia, i paesaggi e l’offerta culturale, il Piemonte si posiziona sempre più come meta per vacanze all’aria aperta, tra outdoor e cicloturismo, da vivere in sicurezza e benessere.