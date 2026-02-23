Fine dei Giochi, tornano gli scioperi

Ogni promessa è debito. Passata l’Olimpiade, il 26 febbraio si riaffaccia lo sciopero aereo, inizialmente programmato il 16 e messo in soffitta dopo il duro scontro fra i sindacati e il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che aveva fatto ricorso alla precettazione per salvare l’onore dei Giochi: «Un affronto non solo ai cittadini, ma anche agli atleti olimpici e paralimpici». E venerdì 27 toccherà ai treni. Vediamo.

SCIOPERO AEREO

Stavolta non si scappa: giovedì 26 febbraio sciopero nazionale dei lavoratori del comparto aereo, con ripercussioni sui voli in tutti gli aeroporti italiani.

La mobilitazione coinvolge soprattutto il personale di Ita Airways con la partecipazione dei sindacati che rappresentano piloti, assistenti di volo e personale di terra. Sul sito di Ita è disponibile l’elenco dei voli cancellati.

Fermi anche piloti e assistenti di volo di easyJet.

STOP TRENI

Da venerdì 27 fino a sabato 28 febbraio stop nel settore ferroviario. Il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sciopererà per 24 ore (dalle 21 del 27 alle 20.59 del 28 febbraio). L’agitazione riguarderà anche il personale di Italo e Trenord.

Sul sito di Trenitalia l’elenco dei treni a lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero “Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper – si legge sul portale – sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00”.

“I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio – spiega ancora Trenitalia – possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero. Fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.

I rimborsi possono essere richiesti mediante l’apposito webform disponibile sul sito di Trenitalia, solo per i biglietti ticketless, presso la biglietteria; telefonando al call center, per i biglietti ticketless acquistati sul sito, tramite l’App o il call center o tramite posta.