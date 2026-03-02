Finnair, da maggio volo Torino-Helsinki

L’Aeroporto di Torino è stato la sede di un incontro con il trade per la presentazione del nuovo volo operato da Finnair, il Torino-Helsinki che prenderà il via il prossimo 3 maggio e sarà operato anche nella stagione invernale.

L’appuntamento B2B, in collaborazione con la compagnia aerea Finnair nel Terminal passeggeri, ha coinvolto gli agenti di viaggi del territorio che hanno partecipato al workshop “Torino Airport e Finnair incontrano le agenzie di viaggio”.

L’evento ha riguardato anche i tour operator che programmano partenze da Torino verso le destinazioni servite da Finnair.

La compagnia aerea finlandese arriva per la prima volta in Piemonte: la rotta Torino-Helsinki sarà operata come volo annuale di linea nella summer 2026 con due frequenze alla settimana che diventeranno tre nel picco della stagione estiva (domenica, mercoledì e giovedì); nella Winter 2026/2027 è previsto un volo settimanale il sabato, con doppia frequenza giornaliera nel picco della stagione invernale.

L’iniziativa b2b conferma il ruolo di Torino Airport come volano strategico dell’economia del territorio, pronto a sostenere il settore turistico con l’avvio di nuove destinazioni in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.