Firenze prima in Italia per numero di Spa. In Europa svetta Mykonos

Firenze non è solo città d’arte ricca di monumenti e di storia, culla del Rinascimento e meta enogastronomica: la città è anche la prima in Italia per densità di Spa, conquistando il nono posto in Europa con 3 strutture ogni 10.000 residenti, davanti a Roma e Milano, ponendosi come meta ideale anche per chi è alla ricerca di una vacanza dedicate al wellness.

È quanto emerge da una ricerca europea pubblicata da Drip Hydration, provider di servizi wellness, che ha analizzato la densità di Spa e strutture benessere in 25 importanti destinazioni del vecchio continente.

La classifica evidenzia città dove l’accesso ai servizi di wellness è parte integrante della vita che ne incide in positivo sulla qualità quotidiana e città dove, invece, la cultura del benessere resta prevalentemente un lusso per i visitatori, più che un’opzione abituale per i residenti.

Per residenti e viaggiatori, la presenza diffusa di spa e centri benessere rappresenta un indicatore chiaro: nelle città dove questi servizi sono numerosi e facilmente raggiungibili è più semplice dedicarsi con regolarità al recupero psicofisico. Al contrario, dove l’offerta è limitata, anche accedere a trattamenti di base richiede più tempo, maggiori risorse economiche e una pianificazione, anche per chi viaggia, più attenta.