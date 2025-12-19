Fitur 2026, il (buon) senso del Padiglione della Conoscenza

In un contesto in cui la sostenibilità si è consolidata come priorità per lo sviluppo turistico globale, Fitur riafferma il proprio ruolo di spazio di riferimento per per promuovere una trasformazione responsabile del settore. Con il Messico Paese partner, Fitur Madrid riunirà ancora una volta il mercato mondiale dal 21 al 25 gennaio 2026 presso Ifema Madrid, con L’Agenzia di Viaggi Magazine storico media partner.

Secondo i dati dell’Onu sul turismo, gli arrivi internazionali sono aumentati del 5% nella prima metà del 2025 e la spesa turistica globale potrebbe raggiungere i 2.100 miliardi di dollari. Queste cifre riflettono la forza di un settore in crescita, ma sottolineano anche la responsabilità di evolvere verso pratiche più efficienti e resilienti, in grado di generare benefici sociali e ambientali nel tempo.

In questo contesto, Fitur 2026 rafforza il suo impegno attraverso il Padiglione della Conoscenza, che aprirà nelle giornate dedicate ai professionisti, da mercoledì 21 a venerdì 23 gennaio. Questo spazio promuoverà approcci che integrano competitività economica, gestione responsabile delle risorse naturali e contributo al benessere delle comunità locali, favorendo visioni in grado di trasformare il turismo sia nella pratica sia nella strategia.

INNOVAZIONE TURISTICA SOSTENIBILE

Con lo slogan “Dove iniziano i viaggi”, Fitur invita i partecipanti e i visitatori a intendere la sostenibilità come un valore che aumenta la competitività delle destinazioni e rafforza la struttura globale del turismo. Così, in occasione della 46ª edizione, la fiera includerà per la prima volta i generatori di acqua atmosferica di Genaq, che soddisfaranno parte del consumo idrico durante l’evento e contribuiranno a ridurre significativamente l’uso di bottiglie di plastica monouso. Verranno installate otto fontanelle in diversi punti, riducendo l’impronta di carbonio associata al trasporto e alla distribuzione di acqua in bottiglia e sfruttando una fonte rinnovabile e locale: l’umidità dell’aria.

Fitur promuove, inoltre, l’adozione di criteri ambientali tra i suoi espositori attraverso il Premio allo stand sostenibile, che riconosce le organizzazioni che integrano pratiche responsabili nella progettazione, nella costruzione e nella gestione dei loro spazi. Il premio valuta aspetti quali l’uso di materiali riciclabili, l’efficienza energetica, la gestione dei rifiuti e l’accessibilità degli stand.

Oltre a promuovere la partecipazione e le visite consapevoli, la fiera spagnola si posiziona come piattaforma internazionale per l’identificazione e la diffusione di soluzioni sostenibili ad alto impatto. L’Osservatorio sulla sostenibilità di FiturNext guida questo lavoro identificando le iniziative replicabili nelle destinazioni di tutto il mondo. Per il 2026, l’osservatorio ha incentrato la Sfida FiturNext sulla gestione efficiente e responsabile dell’acqua, una delle risorse più vulnerabili in molti contesti turistici. Dopo aver valutato oltre 250 iniziative, le proposte vincitrici sono state Fundación Visit València (Spagna), Barceló Regen (Spagna) e Plastic Cup (Ungheria).

Fitur 2026 approfondirà il proprio impegno ambientale attraverso la misurazione completa dell’impronta di carbonio, sia delle emissioni dirette (Ambiti 1 e 2) che indirette (Ambito 3). Questo approccio consentirà di fare passi avanti verso un modello di evento più responsabile e genererà informazioni chiave per definire azioni di miglioramento continuo per le edizioni future.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Fitur