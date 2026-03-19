Fiumicino nella top ten degli aeroporti Skytrax

Ancora un altro prestigioso riconoscimento per l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, gestito dalla società Aeroporti di Roma. Per il secondo anno consecutivo figura tra i dieci migliori scali al mondo, al 7° posto.

I World Airport Awards sono i riconoscimenti internazionali assegnati da Skytrax, principale ente di rating del trasporto aereo a livello globale e questa attestazione è frutto di un sondaggio che ha misurato la soddisfazione dei passeggeri provenienti da oltre 100 nazionalità in più di 565 scali in tutto il mondo.

Il “Leonardo da Vinci” è stato inoltre riconosciuto anche come miglior aeroporto dell’Europa meridionale (Best Airport in Southern Europe). Il premio è stato assegnato a Londra durante l’evento Passenger Terminal Expo (Pte) World. «Le valutazioni positive – ha commentato Edward Plaisted, ceo di Skytrax – dimostrano la qualità dell’esperienza offerta da AdR e rafforzano il posizionamento dello scalo tra i principali aeroporti a livello globale».

Secondo l’indagine, i passeggeri hanno espresso valutazioni particolarmente positive sull’offerta commerciale e gastronomica, oltre ai controlli di sicurezza, dell’aeroporto di Fiumicino. Da ricordare che il principale scalo internazionale in Italia, lo scorso anno, ha superato per la prima volta la soglia record dei 50 milioni di passeggeri, pari a una crescita del +4% rispetto al 2024.