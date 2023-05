Flibco collegherà Torino città all’aeroporto

Flibco ha aperto la vendita dei biglietti per un nuovo collegamento che, a partire dal 15 giugno, unirà la città di Torino al suo aeroporto. Questo nuovo servizio intende agevolare sia i torinesi diretti a Torino Airport sia i passeggeri che dall’aeroporto devono raggiungere il capoluogo piemontese.

Dalla città all’aeroporto in 25 minuti: è questa la nuova scommessa di Flibco che differenzia il proprio servizio da quelli già presenti sul mercato per la breve durata del viaggio, grazie al fatto che non ci sono fermate intermedie fra la città e l’aeroporto, ma anche per l’ampiezza degli orari in cui il servizio è operato. In partenza dal prossimo 15 giugno, il collegamento da Torino città all’aeroporto sarà operativo dalle 3.30 del mattino fino a mezzanotte, con una frequenza di un viaggio ogni mezz’ora, nei giorni feriali così come nei festivi.

I biglietti presentano prezzi estremamente competitivi, che spaziano da 6,99 euro per una corsa semplice a 9,98 euro per un viaggio di andata e ritorno. La fermata del bus in città sarà situata all’autostazione di Corso Vittorio Emanuele II 131, davanti al Palagiustizia, mentre in aeroporto sarà a pochi metri dall’uscita degli arrivi.

«Con l’introduzione di questa nuova connessione tra Torino città e l’aeroporto di Torino, Flibco completa l’offerta di mobilità aeroportuale torinese con un servizio moderno e di qualità – afferma Martino Giuseppe, country manager di Flibco Italia – Non solo offriamo un’opzione rapida e confortevole per raggiungere l’aeroporto, ma contribuiamo anche a ridurre il traffico veicolare, favorendo un approccio ecologico ed economico al trasporto aereo».

Infine, la tratta tra Torino città e il suo aeroporto rappresenta solo il primo tassello di una rete di trasporti più ampia che Flibco.com vuole creare verso Torino Airport. Sono infatti in fase di studio possibili future connessioni verso altre città piemontesi e della Valle D’Aosta che saranno attivate il prima possibile con l’obiettivo di aumentare l’accessibilità dell’aeroporto di Torino per i residenti e per i turisti.