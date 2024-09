FlyandvisitRome, servizi plus by AdR per gli italiani d’America

Promuovere nuove esperienze di viaggio tra Italia e Stati Uniti attraverso la piattaforma di prenotazione voli di Adr FlyandvisitRome.com e assicurare la migliore accoglienza in arrivo a Roma Fiumicino, valorizzando l’eccellenza dello scalo e il ruolo della Capitale come destinazione turistica di riferimento a livello globale. È l’obiettivo del nuovo Memorandum of Understanding siglato da AdR Aeroporti di Roma e National Italian American Foundation (Niaf), organizzazione che rappresenta oltre 20 milioni di cittadini italoamericani residenti negli Usa, nell’anno delle Radici italiane nel mondo e in vista del Giubileo 2025.

In una fase di crescita del traffico intercontinentale sullo scalo di Fiumicino (18% sul 2019 e del 23% sul 2023), l’obiettivo di Aeroporti di Roma è quello di far conoscere a un più ampio pubblico, anche Oltreoceano, le potenzialità della propria piattaforma di prenotazione voli FlyandvisitRome.com, da poco lanciata, e consentire a tutti i soci della Niaf di trovare e acquistare i biglietti più convenienti, integrando il proprio viaggio con uno stop-over, una lunga sosta di almeno 24 ore, nella Capitale.

Inoltre, i soci Niaf, in aggiunta al servizio QPass realizzato appositamente per effettuare i controlli di sicurezza, potranno usufruire gratuitamente di “Airport in the city”, il servizio di check-in-off-airport che consente di effettuare il controllo e imbarcare, senza costi aggiuntivi, il proprio bagaglio da stiva direttamente alla stazione di Roma Termini, per poi ritirarlo direttamente a destinazione, nonché usufruire di sconti e campagne promozionali in corso negli esercizi commerciali dell’aeroporto.

A seguito di questo accordo Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, ha dichiarato: «Poter offrire nuove opportunità e migliorare l’esperienza di viaggio dei soci Niaf grazie a questa partnership ci consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra attenzione e presenza sul mercato nordamericano che ha già toccato livelli record. L’Italia e gli Stati Uniti non sono mai stati così vicini: 12 partenze giornaliere sulla tratta Roma-New York fanno dell’aeroporto di Fiumicino il 3° hub in Europa per numero di collegamenti verso la “Grande Mela”, subito dopo Londra e Parigi e prima di Amsterdam, Francoforte e Madrid, per un totale di 39 partenze giornaliere da Fiumicino verso 16 destinazioni diverse del Nord America, inclusa le nuove rotte Ita Airways per Chicago e Toronto».

Da parte sua Robert Allegrini, presidente di Niaf, ha aggiunto: «Questa collaborazione con Aeroporti di Roma rappresenta un passo significativo nel potenziamento del legame con l’Italia dei nostri soci. Che stiano esplorando le loro radici italiane o semplicemente ammirando la bellezza dell’Italia per la prima volta, questa partnership renderà il loro viaggio più fluido e piacevole».