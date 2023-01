Francia, in Costa Azzurra debutta l’Anantara Plaza Nice Hotel

Sul lungomare di Nizza, in Costa Azzurra, debutta l’Anantara Plaza Nice Hotel, situato in un gioiello architettonico del XIX secolo.

Espressione del lusso contemporaneo, la struttura – che si affaccia sulla Promenade des Anglais – è pronta ad inaugurare dopo un’ampia ristrutturazione durata due anni. Con una posizione centrale all’ingresso della Golden Square di Nizza, Anantara Plaza Nice Hotel riapre con 151 camere, tra cui 38 suite, molte delle quali con terrazze e balconi con affaccio sul mare.

L’edificio, inoltre, dispone di una nuova Anantara Spa, di uno spazio per seminari con sei sale riunioni e una sala da ballo, nonché di un elegante ristorante e bar sulla terrazza (Seen by Olivier) con vista panoramica a 360 gradi sulla Baie des Anges e sulla vecchia Nizza.

Per vivere Nizza con il massimo stile della Costa Azzurra, gli ospiti possono prenotare la Signature Suite Baie des Anges, di 54 metri quadrati, dotata di un’ampia zona giorno, un angolo cottura e una terrazza panoramica con vista sulla baia famosa in tutto il mondo. Ancora più grandiosa è la Suite Presidenziale di 75 metri quadrati situata al 5° piano, uno spazio elegante con una splendida terrazza perfetta per prendere il sole e festeggiare nella totale privacy.

Anantara Plaza Nice è ben collegato all’aeroporto e al Centro Congressi Acropolis in tram o in 20 minuti di auto. Con un totale di cinque nuovissime sale multifunzionali, che spaziano tra i 25 e i 309 metri quadrati, la maggior parte delle quali con luce naturale, l’hotel può ospitare fino a 300 persone per grandi riunioni aziendali o sociali.