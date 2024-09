Frecciarossa 1000 del futuro:

il treno green svelato a Berlino

Più tecnologico e più sostenibile. In occasione dell’Innotrans a Berlino, la più importante fiera biennale del settore ferroviario mondiale, Trenitalia del Gruppo Fs ha svelato i nuovi Frecciarossa Etr1000 che verranno introdotti entro il 2025.

Alla presentazione del super convoglio erano presenti il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, l’Ambasciatore d’Italia in Germania Amando Varricchio, l’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia (Gruppo Fs) Luigi Corradi e il ceo di Hitachi Rail Group Giuseppe Marino.

Il nuovo Frecciarossa fa parte di un ordine di Trenitalia commissionato a Hitachi per la fornitura di 36 treni Frecciarossa 1000, con opzione per ulteriori 10 convogli, per un totale di 46 treni e un valore economico complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro. Le prime consegne sono previste a partire dal prossimo anno, fino al 2028, con un ritmo di otto treni l’anno.

La nuova generazione di Frecciarossa Etr1000 – si legge su FsNews – è stata sviluppata con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità, l’efficienza energetica e anche la fruibilità dei servizi di bordo.

LE NOVITÀ DELL’ETR1000

Di fatto, il nuovo Etr1000 presenta un ulteriore e significativo incremento dei tassi di riciclabilità (97,1%, il 2,7 in più) e di recupero materiali (98,2%, il 2,4 in più). Inoltre, è caratterizzato da sistemi di condizionamento innovativi in grado di minimizzare gli impatti sull’atmosfera (-56% gwp).

Una migliore esperienza di viaggio è garantita invece dal miglioramento dell’efficienza del sistema di trazione, unito al potenziamento della connettività wifi e al miglioramento dell’efficienza energetica.

Completamente rivoluzionati gli interni, il cui design contribuisce al rinnovo dell’immagine del brand Frecciarossa e “a un’esperienza di viaggio più innovativa e pensata per i bisogni del viaggiatore”.

In area Executive, vengono introdotte quattro nuove sedute – con funzionalità integrate come porta laptop e pulsante chiamata – e rimossa l’area meeting; in area Business vengono rinnovati gli interni, mentre in area bistrot è ampliata l’area di preparazione dei cibi e sono massimizzati gli spazi per l’alloggiamento dei trolley per il servizio di catering. In area Standard, vengono aggiunte otto bagagliere, mantenendo lo stesso numero di sedute (300 posti) e ampliate le cappelliere per aumentare la capienza bagagli. Previsti, poi, nuovi pittogrammi a bordo per i passeggeri ipovedenti e non vedenti.

Foto interne di FsNews.