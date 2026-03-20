Fs potenzia l’av Napoli-Bari: spesi 500 milioni

Nuovo passo in avanti nell’opera di completamento della tratta dell’Alta velocità da Napoli a Bari. È stato infatti attivato l’avanzamento sul lotto Cancello-Frasso Telesino-Dugenta e sul lotto Telese-Vitulano, nell’ambito del potenziamento infrastrutturale della direttrice Caserta-Foggia.

Questa nuova fase di potenziamento è costata 500 milioni di euro e ha avuto una lunga gestazione. Nel dettaglio il progetto realizzato ha reso possibile il raddoppio e la velocizzazione di una infrastruttura ferroviaria di 16,5 chilometri (di cui tre in viadotti e quattro in gallerie che comprende anche la variante alla linea storica Roma-Napoli via Cassino per altri 2,8 km).

I treni che serviranno questa strategica tratta del sud Italia potranno viaggiare a una velocità massima di 200 km orari, inferiore a quella solita dell’alta velocità, ma programmata ad hoc per poter servire aree interne e centri minori.

Questo miglioramento si traduce in una ottimizzazione dei tempi di percorrenza e in vantaggi pratici per i viaggiatori che non dovranno più effettuare un cambio di treno e un passaggio su Caserta.